FH-Wochen im Berufsinformationszentrum

Bielefeld. Für Interessierte an Bachelor- und Masterstudiengängen finden im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Bielefeld vom 15.01.2018 bis 08.02.2018 Fachhochschul-Wochen statt. Vier Wochen lang dreht sich im BiZ alles rund um das Studium an der FH-Bielefeld. In zahlreichen Vorträgen kann man sich über Studienmöglichkeiten der FH informieren.

Besonders für Unentschlossene, die zwischen einem FH- oder Uni-Studium schwanken, aber auch Interessierte an praxisintegrierten Studiengängen, können die FH-Wochen eine Orientierung geben. In über 19 Veranstaltungen stellt die FH Bielefeld sich und ihre Studiengänge vom 15.01.2018 bis 08.02.2018 im BIZ der Arbeitsagentur Bielefeld, Werner-Bock-Straße 8, vor. Referenten sind jeweils die Studienberatung und über 18 Professoren der FH Bielefeld. Informieren können sich nicht nur Bielefelder, sondern alle Schüler und Erwachsenen, die über ein Studium in Bielefeld nachdenken.

Seit mehr als 25 Jahren organisiert die Arbeitsagentur in Zusammenarbeit mit der FH Bielefeld die FH-Wochen. Die Themenwochen sind zugleich eines der Highlights im Frühjahrsprogramm des BiZ. Dort finden nicht nur Veranstaltungen rund um Berufs- und Studienorientierung statt, auch gibt es Themeninseln mit Informationen und Broschüren zu Studiengängen, Hochschulen und Zugangsbedingungen zum Mitnehmen. Der Besuch des BiZ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Im November finden dort auch die Uni-Wochen statt, bei der sich die Universität Bielefeld präsentieren wird.

Im Überblick: Veranstaltungen während der „FH-Wochen“ im BiZ

Montag, 15. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Überblick über alle Studiengänge und duale Studiengänge, Bachelor- und Masterabschlüsse, sowie Möglichkeiten des Auslandsstudiums an der FH Bielefeld

Dienstag, 16. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengänge Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) / Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) praxisintegriert

Dienstag, 16. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang International Studies in Management (ISM)

Donnerstag, 18. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Montag, 22. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Regenerative Energien (B.Eng.)

Montag, 22. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengänge Soziale Arbeit (B.A.) und Pädagogik der Kindheit (B.A.)

Dienstag, 23. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Praxisintegrierte Studiengänge am Standort Gütersloh (Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering, Digitale Logistik)

Donnerstag, 25. Januar 2018, 14:30 Uhr:

Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (B.A.) in Vollzeit / Betriebswirtschaftslehre (B.A.) praxisintegriert

Donnerstag, 25. Januar 2018, 14:30 Uhr:

Praxisintegrierte Studiengänge am Standort Minden (Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau)

Donnerstag, 25. Januar 2018, 16:30 Uhr:

Studiengang Angewandte Mathematik (B.Sc.)

Montag, 29. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengänge Gestaltung (B.A.) / Gestaltung (M.A.)

Dienstag, 30. Januar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Donnerstag, 01. Februar 2018, 14:30 Uhr:

Studiengang Ingenieurinformatik (B.Eng.)

Montag, 05. Februar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Informatik (B.Sc. / M.Sc.)

Montag, 05. Februar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengänge Apparative Biotechnologie (B.Sc.) und Mechatronik (B.Sc.)

Dienstag, 06. Februar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Dienstag, 06. Februar 2018, 15:00 Uhr:

Studiengang Elektrotechnik (B.Eng.)

Donnerstag, 08. Februar 2018, 14:30 Uhr:

Studiengänge Architektur (B.A.), Bauingenieurwesen (B.Eng.), Projektmanagement Bau (B.Eng.) und Infrastrukturmanagement (B.Eng.)

Donnerstag, 08. Februar 2018, 14:30 Uhr:

Studiengang Maschinenbau (B.Eng.)

Über die Fachhochschule Bielefeld

Die FH Bielefeld wurde im Jahr 1971 gegründet. An drei Studienorten hat die FH Bielefeld einen Campus: Bielefeld, Minden, Gütersloh. Ca. 10.000 Studierende betreut die FH Bielefeld jährlich. Insgesamt sind rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der FH Bielefeld in Forschung, Lehre und Verwaltung tätig. Davon arbeiten alleine an den Fakultäten ca. 250 Professorinnen, Professoren und Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

Studienorientierung durch die Arbeitsagentur:

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater für Abiturientinnen und Abiturienten

• Die Berufsberatung informiert auch in Einzelgesprächen ganz persönlich über Aufgaben und Anforderungen in den Berufen und Studiengängen.

• Die Berufsberater informieren über Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben, Behörden und Schulen mit Abitur und Fachhochschulreife

• Zusätzlich gibt es persönliche Tipps zu Bewerbungsverfahren und –termine für Studiengänge und duale Studienangebote

• Auf Wunsch können Ausbildungsstellen, sowie Angebote für ein duales Studium vermittelt werden.

• In den Beratungen gibt es auch Infos über finanzielle Hilfen (Bewerbungskosten, Reisekosten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG)

• Beratungstermine gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (gebührenfrei) oder www.arbeitsagentur.de/beratungswunsch

Bildunterschrift: Bieten auch Einzelberatungen an: Die Studienberater Eva Stüker und Ingo Hilgemeier der Arbeitsagentur