FH- und Uni-Wochen im Berufsinformationszentrum

Für Interessierte an Bachelor- und Masterstudiengängen finden im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Bielefeld vom 13.01.2020 bis 06.02.2020 die „FH- und Uni-Wochen im BiZ“ statt. Vier Wochen lang dreht sich im BiZ alles rund um das Studium an der Fachhochschule Bielefeld (FH) und an der Universität Bielefeld. In zahlreichen Vorträgen können sich Interessierte über die Inhalte der verschiedensten Studiengänge informieren und einen Ausblick auf berufliche Perspektiven nach dem Studium bekommen. Im Vordergrund stehen dabei auch die Besonderheiten einzelner Studiengänge bei beiden Hochschultypen. Die Themenwochen richten sich an alle Studieninteressierte in Ostwestfalen-Lippe, die alle Vorträge kostenlos und ohne Anmeldung besuchen können.

Bielefeld. Seit über 25 Jahren organisiert die Agentur für Arbeit Bielefeld in Zusammenarbeit mit der FH Bielefeld die FH-Wochen. Gleichzeitig arbeitet das BiZ auch eng mit der Universität zusammen: So stellen Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bielefeld seit vielen Jahren ausgewählte Studiengänge der Universität im Berufsinformationszentrum vor – und das unterjährig, in zahlreichen Veranstaltungen. In diesem Jahr wird mit den FH- und Uni-Wochen das Informationsangebot beider Institutionen erstmals gebündelt, und in einer mehrwöchigen, gemeinsamen Veranstaltung zur Studienorientierung präsentiert: Damit erhalten die Besucherinnen und Besucher der Themenwochen ein noch umfassenderes Bild der Hochschullandschaft in Bielefeld.

Besonders für Unentschlossene, die zwischen einem FH- oder Uni-Studium schwanken, aber auch bei Interesse an einzelnen Studiengängen, können die FH- und Uni-Wochen eine hilfreiche Orientierung geben. In rund 28 Vorträgen stellen die FH Bielefeld und die Universität Bielefeld sich und ihre Studiengänge vom 13.01.2020 bis 06.02.2020 im BiZ der Arbeitsagentur Bielefeld in der Werner-Bock-Straße 8 vor. Referenten sind jeweils berufserfahrene Professorinnen und Professoren der Universität Bielefeld und der FH Bielefeld sowie die Studienberatung. „Es gibt ein großes Studienangebot für Studienanfänger, sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen. Während man an der Universität beispielsweise die Studiengänge Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften studieren kann, gibt es an der Fachhochschule die Studiengänge Wirtschaftsrecht bzw. Betriebswirtschaftslehre. Die Inhalte ähneln sich oft. Durch die Themenwochen erhalten Studieninteressierte eine gute Gelegenheit, die Studienangebote der Bielefelder Hochschulen kennenzulernen – und auch Unterschiede zu erkennen“, merkt Marc Eßelmann an, der als Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Bielefeld tätig ist.

Die Leiterin der Zentralen Studienberatung der FH Bielefeld, Dr. Marita Ripke, sieht die Angebote während den FH- und Uni-Wochen als eine gute Orientierungshilfe: „Alle Vorträge werden von Professoren und Studiengangsleitern gehalten, die als Lehrende die Studieninhalte genau kennen, in den Studienfeldern zudem berufliche Erfahrungen mitbringen und praxisnahe Berufseinstiege nach dem Studium aufzeigen können“. „Bei der Fülle an Studiengängen, die sich mittlerweile alleine in Bielefeld bietet, ist es umso wichtiger, dass sich Studieninteressierte frühzeitig informieren – nicht zuletzt, um auch Klarheit über die eigenen Zielvorstellungen zu gewinnen“, ergänzt Dr. Andrea Frank, Leiterin des Zentrums für Lehren und Lernen der Universität Bielefeld. „Bei den gemeinsam organisierten FH- und Uni-Wochen können sich die Teilnehmenden einen ersten Eindruck von den einzelnen Studienangeboten verschaffen. Daher freuen wir uns darauf, dass wir als Universität bei den kommenden Themenwochen mit dabei sind.“

Die Themenwochen sind eines der Highlights im Frühjahrsprogramm des BiZ. Im BiZ finden nicht nur Veranstaltungen rund um Berufs- und Studienorientierung statt, auch gibt es Themeninseln mit Informationen und Broschüren zu Studiengängen, Hochschulen und Zugangsbedingungen zum Mitnehmen.

Im Überblick: Veranstaltungen während der „FH- und Uni-Wochen“ im BiZ

Montag, 13.01.20, 15:00 Uhr Kreativität Wissenschaft – Praxis

Studieren an der FH Bielefeld (Einführungsveranstaltung)

Dienstag, 14.01.20, 14:00 Uhr Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Dienstag, 14.01.20, 14:00 Uhr Psychologie

Dienstag, 14.01.20, 16:00 Uhr Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Donnerstag, 16.01.20, 14:30 Uhr International Studies in Management (ISM)

Donnerstag, 16.01.20, 14:30 Uhr Ingenieurinformatik (B.Eng.)

Donnerstag, 16.01.20, 16:30 Uhr Praxisintegrierter Studiengang Campus Gütersloh

– Wirtschaftsingenieurwesen

Donnerstag, 16.01.20, 16:30 Uhr Gestaltung (B.Sc./M.Sc.)

Montag, 20.01.20, 14:00 Uhr Rechtswissenschaft

Montag, 20.01.20, 16:00 Uhr Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Dienstag, 21.01.20, 14:00 Uhr Betriebswirtschaftslehre (B.A.)

Dienstag, 21.01.20, 16:00 Uhr Wirtschaftswissenschaften

Donnerstag, 23.01.20, 14:00 Uhr Lehramt

Donnerstag, 23.01.20, 16:00 Uhr Germanistik

Montag, 27.01.20, 15:00 Uhr Elektrotechnik (B.Eng.)

Montag, 27.01.20, 15:00 Uhr Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Dienstag, 28.01.20, 15:00 Uhr Regenerative Energien (B.Eng.)

Dienstag, 28.01.20, 15:00 Uhr Praxisintegrierter Studiengang Campus Gütersloh

– Product-Service-Engeneering (B.Eng.)

Donnerstag, 30.01.20, 14:00 Uhr Angewandte Mathematik (B.Sc.)

Donnerstag, 30.01.20, 16:00 Uhr Mathematik

Montag, 03.02.20, 14:00 Uhr Soziale Arbeit (B.A.) / Pädagogik der Kindheit (B.A.)

Montag, 03.02.20, 16:00 Uhr Erziehungswissenschaft

Dienstag 04.02.20, 14:00 Uhr Apparative Biotechnologie (B.Sc.)

Mechatronik (B.Sc.)

Dienstag, 04.02.20, 15:00 Uhr Praxisintegriertes Ingenieurstudium am Campus Minden

– Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)

– Elektrotechnik (B.Eng.)

– Maschinenbau (B.Eng.)

Dienstag, 04.02.20, 16:00 Uhr Molekulare Biotechnologie

Donnerstag, 06.02.20, 14:30 Uhr Architektur und Bauwesen

Donnerstag, 06.02.20, 14:30 Uhr Informatik (B.Sc. / M.Sc.)

Donnerstag, 06.02.20, 16:30 Uhr Maschinenbau (B.Eng.)