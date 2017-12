Feuerwehr besucht Offene Ganztagsschule in Lügde

In Sachen Brandschutz legen Johanniter Wert auf Prävention!

Lügde. „Die Feuerwehr löscht Feuer oder hilft, wenn die Katze nicht mehr vom Baum runterkommt“, ruft es aus den Reihen der Kinder. Sie sind erst sechs und sieben Jahre alt, aber haben schon eine klare Vorstellung davon, was Feuerwehrleute den ganzen Tag tun.

An diesem Nachmittag steht in der Offenen Ganztagsschule der Johanniter in Lügde die Brandschutzerziehung auf dem Stundenplan. Zu Gast bei den Erst- und Zweitklässlern sind Sebastian Günther, Tobias Köchling und Isabel Pyka von der Freiwilligen Feuerwehr Lügde. Insgesamt zweimal schlüpfen die drei Feuerwehrleute in die Rolle des Lehrers und widmen sich zusammen mit der 1. und 2. Klasse sowie ein weiteres Mal mit der 3. und 4. Klasse dem wichtigen Thema Brandschutz.

Zum Einstieg in einen spannenden Nachmittag tragen die Grundschüler gemeinsam mit den Mitarbeitern der Feuerwehr zusammen, wann diese zum Einsatz ausrücken: Klar, wenn es brennt ist die Feuerwehr zur Stelle – aber auch bei Unfällen, Überschwemmungen, Erdbeben und ähnlichen Katastrophen leistet sie Hilfe.

Richtig spannend wird es für die OGS-Schüler, als um den Notruf geht. Viele kennen bereits die europaweite und kostenfreie Notrufnummer 112. Wie man jedoch einen Notruf richtig absetzt – das brauchte noch ein wenig Übung. Wo bin ich? Was ist passiert und wie viele Verletzte gibt es? In der Aufregung vergisst man schnell etwas und deshalb üben die drei Profis von der Feuerwehr geduldig mit den Kindern. Aber auch wenn Isabel Pyka und ihre Kollegen sehr ernst ermahnen, keine unnötigen Anrufe zu tätigen, so kam der Spaß am Übungstelefon nicht zu kurz. „Aber die 112 ruft man nicht als Scherz an. Sonst blockiert ihr die Leitung für einen echten Notruf“, verdeutlicht Sebastian Günther den jungen Zuhörern.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags dürfen die Kinder der Johanniter-OGS natürlich auch die Schutzkleidung der Feuerwehr genau unter die Lupe nehmen und so mancher kleiner Teilnehmer beschließt bestimmt in eben diesen Momenten, später einmal Feuerwehrmann oder -frau zu werden. „Prävention ist für uns ein großes Thema und ebenso unseren Schülern die Sicherheit zu geben, wie sie in Notfällen reagieren müssen“, sagt Melanie Köchling, Leiterin der Johanniter-OGS. Deswegen bietet sie jedes Jahr im Wechsel einen Erste-Hilfe-Kurs oder Brandschutzerziehung für die Kinder an. Sie betont, dass es wichtig sei, bereits Kinder früh mit dem Thema vertraut zu machen. „Wenn wir Erwachsenen ehrlich sind, müssten wir zugeben, dass viele von uns in der Notsituation geschockt und überfordert wären“, sagt sie augenzwinkernd. Aber dank dem Engagement der Johanniter und der Freiwilligen Feuerwehr Lügde sind jetzt die Kinder der OGS besser vorbereitet.

BU_1: Sebastian Günther, Isabell Pyka und Tobias Köchling (im Bild: v.l.n.r.) erklären, wie man bei starker Rauchentwicklung über den Boden kriecht und mit Klopfen am Helm des Feuerwehrmannes auf sich aufmerksam macht.

BU_2: Gemeinsam mit ihren Mitschülern und Sebastian Günther übt die 7-jährige Josefine, welche Informationen bei einem Notruf wichtig sind!