â€žFeuer und Licht an der Wewelsburgâ€œ

Kreis Paderborn. So hat man die Wewelsburg noch nie gesehen: Das imposante Bauwerk in seiner charakteristischen Dreiecksform diente als Motiv, das mittels aufwendiger Lichttechnik und Effekte atmosphärisch in Szene gesetzt wurde. Entstanden sind daraus einzigartig fotografisch festgehaltene Feuerlichtspiele, die in Form einer Ausstellung ab kommenden Sonntag, 22. Januar, im Sonderausstellungsraum des Kreismuseums Wewelsburg gezeigt werden. „Feuer und Licht an der Wewelsburg“, so der Titel, „lassen den Betrachter in ganz neue Welten eintauchen“, sagt Museumsleiterin Kirsten John-Stucke. Eröffnet wird die Ausstellung um 11 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. Der Zugang zum Sonderausstellungsraum erfolgt durch die Erinnerungs- und Gedenkstätte.

Entstanden sind die 30 gezeigten Fotografien in den LED-Lightpainting-Workshops der Volkshochschule (VHS) vor Ort. Geleitet wurden diese von Berufsfotograf Jan Braun, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seinem LED-Team unterstützte und anleitete. Dazu zählen LED-Graffitimaler, ein Feuerkünstler und Fotomodel. Die Aufnahmen stammen aus dem Frühsommer 2015. Zwei Nächte lang lernten die Workshop-Teilnehmer das Fotografieren von Lichtern im Dunkeln. Zur Ausrüstung gehörten eine Kamera, ein Stativ und viel Fantasie. „Nichts ist faszinierender, als mit LED-Licht, Feuer, brennender Stahlwolle und anderen Lichtquellen Bilder in die Luft zu malen“, sagt Braun.

Braun ist bekannt für seine Lightpainting-Arbeiten. Die Kunst mit dem Licht entdeckte er 2010, als er nach einer kreativen Möglichkeit suchte, Produkte in Szene zu setzen. Mit seinem Team ist er seit 1995 deutschlandweit tätig. In der Region in und um Paderborn kennt man ihn durch seine Fotografien für das Heinz Nixdorf MuseumsForum.

An der VHS vor Ort hat Braun 2014 zum ersten Mal einen LED-Lightpainting-Workshop angeboten. Kulisse war die Vernaburg im Salzkottener Ortsteil Verne. Aufgrund des großen Erfolgs buchte die VHS vor Ort den Fotografen erneut für zwei Workshops mit der Wewelsburg als Kulisse.

„Mit den LED-Lightpainting-Workshops konnten wir unser Angebot im Bereich digitale Fotografie innovativ und kreativ erweitern und unser dauerhaftes Versprechen „Bildung die begeistert“ wiederholt einlösen“, sagt Reinhold Schier, Leiter der VHS vor Ort.

Die Fotoausstellung „Feuer und Licht an der Wewelsburg“ kann noch bis zum 26. Februar im Sonderausstellungsraum der Wewelsburg besucht werden. Neben den ausgestellten Fotografien sind weitere Workshop-Arbeiten über einen Fernseher zu sehen.

Die Wewelsburg im Internet: www.wewelsburg.de