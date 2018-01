Feste und Konzerte zum 100. Geburtstag

In ganz Tschechien wird 2018 mit Konzerten, Ausstellungen und offiziellen Festakten an den 100. Jahrestag der Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918 erinnert. Die Tschechische Zentrale für Tourismus – CzechTourism hat eine neue Website eingerichtet, auf der neben Informationen rund um den Jahrestag ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen im ganzen Land zu finden ist.

Der Veranstaltungskalender für den runden Geburtstag füllt sich. So hat die westböhmische Metropole Plzeň (Pilsen) unlängst ihr Festprogramm für dieses Jahr veröffentlicht. Die zentralen Feierlichkeiten finden dort vom 26. bis 28. Oktober 2018 statt. Als besondere Attraktion können Besucher dann die Originalhandschrift der tschechischen Nationalhymne von Josef Kajetán Tyl im Rathaus sehen. In der festlich geschmückten Innenstadt locken historische Stadtführungen mit Retro-Guides, ein historischer Umzug, ein großes Höhenfeuerwerk sowie Führungen an normalerweise unzugänglichen Orten, wie den Türmen der Großen Synagoge.

In Pilsen steht bereits das traditionelle Lichtfest Blik Blik vom 16. bis 17. März im Zeichen des runden Geburtstags. Erstmals findet es sowohl im Stadtzentrum als auch im Bezirk Slovany statt. Dort werden Grab und Denkmal von Josef Kajetán Tyl illuminiert. Der Autor der Nationalhymne starb 1854 verarmt während einer Reise mit seinem Wandertheater in Pilsen. Auch die Installation „100 Lichter für die Republik“ im Rahmen der Veranstaltung ist eine Hommage an den Jahrestag. An die Geschichte des Landes in den vergangenen 100 Jahren erinnern auch verschiedene Ausstellungen in Pilsen. So zeigt das Kulturzentrum DEPO2015 vom 17. Mai bis 31. Oktober anhand von Alltagsgegenständen, Kleidung oder Familienfotos, wie sich die Region in den vergangenen 100 Jahren verändert hat. Kunstwerken rund um den Prager Frühling im Jahr 1968 widmet sich eine weitere Ausstellung, die vom 20. Juni bis 16. September in der Westböhmischen Galerie zu sehen ist.

Auch in allen anderen Landesteilen finden Veranstaltungen anlässlich der Gründung der Tschechoslowakei am 28. Oktober 1918 statt. So wird in Opava (Troppau) am 20. März eine Ausstellung eröffnet, die der Entwicklung in der Region Mähren-Schlesien zwischen 1918 und 1938 gewidmet ist. Von Juli bis September sind von Prag aus verschiedene Fahrten mit dem restaurierten Zug des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš G. Masaryk in verschiedene Landesteile geplant. Am 24. September beginnt eine Wanderausstellung durch 24 Städte, bei der auf großen Tafeln die Meilensteine der Entwicklung der Tschechoslowakei von 1918 bis 1939 dargestellt werden.

Unter dem Titel „Made in Czechoslovakia“ zeigt ab 28. September eine Ausstellung im Nationalen Technikmuseum in Prag die technische und industrielle Entwicklung des Landes in den Jahren von 1918 bis 1992. Der Gründung der Tschechoslowakei ist eine große Ausstellung gewidmet, die von den seit 25 Jahren unabhängigen Nachbarstaaten Tschechien und der Slowakei gemeinsam entwickelt wurde und die ab 28. Oktober im Prager Nationalmuseum zu sehen sein wird.

Englischsprachige Informationen rund um den 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei sowie über die wichtigsten Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen in Tschechien und im Ausland bietet die neue Internetseite von CzechTourism, www.czechandslovakcentury.com Die Stadt Pilsen informiert über ihr Programm zur 100-Jahr-Feier auch unter www.pilsen.eu CzechTourism bietet darüber hinaus weitere Informationen über Veranstaltungen in Tschechien unter www.czechtourism.com