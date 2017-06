Fernsehen im eigenen Garten? Kein Problem!

BITel schließt Geschäftsjahr 2016 positiv ab und bringt zwei neue Produkte auf den Markt

Bielefeld. Das Telekommunikatikonsunternehmen BITel zieht eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2016. Mit 600 Neukunden ist BITel inzwischen in 31.745 Haushalten in Bielefeld, Jöllenbeck, Sennestadt, Gütersloh, Friedrichsdorf, Halle, Werther, Steinhagen, Verl und Oerlinghausen präsent. Der Umsatz konnte im Vergleich zu 2015 um fast 4% auf 21,1 Millionen Euro gesteigert werden. Zwar ist das operative Ergebnis etwas geringer als im Vorjahr, trotzdem wurden die, aufgrund von hohen Materialkosten niedriger gesetzten, Ziele übertroffen.

Das Investitionsvolumen von 1,365 Millionen Euro in 2016 wird 2017 auf 2,1 Millionen Euro erhöht. Investiert werden soll in weitere Produkte und Services. Eine dieser Investitionen betrifft den Glasfaserausbau: neben der Erschließung weiterer Wohngebiete will BITel bis 2022 sämtliche Gewerbegebiete im Versorgungsgebiet komplett erschließen. Geschäftsführer Josef Glöckl-Frohnholzer sagt dazu: „Viele Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen. Hierfür ist ein leistungsfähiger Breitbandanschluss am Wohnort des Mitarbeiters erforderlich. Zudem haben sich leistungsfähige Breitbandanschlüsse zu einem zentralen Standortfaktor für Unternehmen entwickelt. Dabei nimmt der Bedarf an Übertragungskapazität beständig zu.“

Zwei neue Produkte wird BITel noch dieses Jahr auf den Markt bringen. Zum einen kommt das sogenannte Layer 2 Bitstream, welches den Kunden bis zu 100 Megabit Leistung ermöglicht. Dies wird möglich durch eine neue Kooperation mit der Telekom. Zum anderen bietet BITel ab August BITel TV Home an. Damit kann der Kunde über das Internet Fernsehen und damit viele Vorteile genießen: etwa das Pausieren oder Speichern von Inhalten. Das Unternehmen reagiert damit auf die Nachfrage der Kunden und den Trend, einen Anschluss für sämtliche Datenübertragungen zu nutzen.

Mit dem neuen Angebot kann der Kunde nicht nur am Fernseher sondern auch auf Laptop, Smartphone oder Tablet fernsehen, solange er sich dabei im BITel Versorgungsgebiet aufhält. Über W-Lan wird so auch Fernsehen im Garten zu einer unproblematischen Angelegenheit. Mit bis zu 4 Endgeräten gleichzeitig kann dieses Angebot genutzt werden. Für ein ruckelfreies Bild ist dafür jedoch ein DSL-Anschluss mit mindestens 16 Mbit/s nötig.

Bild: Geschäftsführer Josef Glöckl-Frohnholzer (rechts) und scheidender Geschäftsführer Alfred Kerscher freuen sich darauf, im August BITel TV Home auf den Markt bringen zu können © OWLj_Henriette Scholtz