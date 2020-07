Ferienspiele mit Astronomie auf dem Planetenweg in Rietberg

Mondkrater mit Teleskop und Glühwürmchen wie zum Anfassen

Rietberg: Am Freitag dem 10.7.2020 ab 19 – 22 Uhr ist eine Planeten-Nacht-Wanderung in Rierberg für die Ferienspiele geplant. Start für alle ab ca. 8 Jahren mit Groß-/Eltern und allen Interessierten ist wie immer an der Sonne Parkplatz Bibeldorf. Gemeinsam mit einigen Mitgliedern der Planetariumsgesellschaft OWL wird der Planetenweg zu den Planeten unseres Sonnensystems erwandert.

Auf dem ca. 5 km langen Weg erfahren alle Interessantes über die einzelnen Planeten und die Mythologie der Wesen dazu. Während der etwa drei Stunden dauernden Wanderung werden die Hobbyastronomen versuchen, den Kindern und Erwachsenen mit spielerischen Elementen zu erklären, was diese astronomische Welt zusammenhält. Mit ein bisschen Glück kann man auch wieder reichlich Glühwürmchen und Fledermäuse auf der Wegstrecke sehen. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. Bei klarer Sicht steht immer ein großes Teleskop und mehrere Ferngläser zur Beobachtung der Gestirne vor und nach der Wanderung bereit. Mehr Infos gibt es unter www.astronomie-owl.de.