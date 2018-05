Ferienspiele im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank

Minden. Einmalig in diesem Jahr finden Pfingstferienspiele im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank in der Zeit vom 22. bis 25. Mai statt. An diesen vier Tagen wird den Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein buntes Programm mit Altbewährtem, aber auch vielen neuen Aktionen geboten. Ruhige und turbulente, sportliche und kreative, ausgeflippte und phantastische Angebote wechseln sich in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr ab.

Eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr kann dazu gebucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwischen 20 Euro und 24 Euro. Die Frühbetreuung kostet zusätzlich 16 Euro. Mittagessen und Getränke sowie ein Frühstück bei der Frühbetreuung sind inbegriffen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Telefonische Anmeldungen oder per E-Mail sind leider nicht möglich. Weitere Informationen unter www.kreativzentrum-annefrank.de oder telefonisch unter 0571/880152 in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr.