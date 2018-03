Ferien(s)pass sucht neuen Veranstalter

Neue Veranstalter für Ferien(s)pass Höxter/Boffzen 2018 gesucht

Kreis Höxter. Seit Jahrzehnten ist der Ferien(s)pass Höxter/Boffzen eine feste Größe in der Region. Jedes Jahr nehmen etwa 1000 Kinder und Jugendliche am vielseitigen Programm teil. „Wir versuchen immer althergebrachte Angebote mit neuen zu mischen. Innovation und Tradition ergibt für uns das beste Ergebnis“, erläutert Peter Kamischke vom Projekt Begegnung. Für diese Mischung sucht das Organisationsteam neue Angebote. „Wir freuen uns über jeden neuen und alten Veranstalter. Wer Interesse hat oder unsicher ist, was er anbieten könnte, kann sich gerne bei uns melden. Wir finden sicher etwas“, ergänzt Iwona Lokaj, die schon seit den 90er Jahren im Jugendtreff tätig ist. Die Meldefrist für Angebote ist aus organisatorischen Gründen bereits der 23. März. Weitere Informationen gibt es unter www.juzi-hoexter.de und unter der Rufnummer 05271 920393.