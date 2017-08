Feiern mit Blaulicht, Rettern und PS aus fünf Jahrzehnten

Großes Fest auf dem Pideritplatz am 2. September, abends kostenlose Party mit der Top 40-Band „Grace“

Blomberg. Am Samstag, 2. September, wird es bunt und laut auf dem Pideritplatz in Blomberg: Die Johanniter der Nelkenstadt feiern ihr 50-jähriges Bestehen und haben für alle, die mitfeiern wollen, ein buntes Programm zusammengestellt.

Ab 12 Uhr heißt es „Achtung Blaulicht!“ mit spannenden Vorführungen, Mitmach-Aktionen für Kinder und vielen Highlights, die die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer zeigen. Zum Beispiel demonstrieren die Rettungshunde der Johanniter, dass sie viel mehr sind als nur niedliche Haustiere. Die sprichwörtlichen „besten Freunde des Menschen“ sind Retter auf vier Pfoten und zeigen mit ihren zweibeinigen Hundeführern, wie sie für ihre lebensrettenden Einsätze trainieren.

Dramatisch wird es bei der Vorführung der Rettungsdienst-Mitarbeiter: „Wird der Patient den Herzinfarkt überleben?“, fragt sich das bange Publikum, während die Johanniter den vorbildlichen Ablauf eines Rettungseinsatzes demonstrieren – vom Notruf des Ersthelfers bis zur Reanimation. Eines sei aber schon verraten: Der Patient wird überleben!

Wer überprüfen will, ob er sich zum Retter eignet, kann sein Glück beim „Retter-Rad“ probieren und muss selbst Verletzte versorgen. Bei dieser Form des bekannten Glücksrads darf jeder selbst Hand anlegen und sein Wissen als Ersthelfer überprüfen. Nicht nur die Augen von PS-Liebhabern werden leuchten angesichts der vielen Einsatzwagen aus fünf Jahrzehnten, die erkundet werden können. Besondere historische Kostbarkeiten sind ein 60 Jahre alter Borgward und ein Munga-Geländewagen aus dem Jahr 1962. Aber auch Hightech-Wunder der neuesten Generation wie ein Intensivtransportwagen können besichtigt werden. Die Experten der Johanniter erklären gerne die Besonderheiten aller Einsatzfahrzeuge. „Besucher dürfen gerne einmal in unseren Rettungswagen ‚probeliegen‘ oder in der Rolle als Retter mit dem Pulsoximeter die Sauerstoffsättigung im Blut messen“, erzählt der Ortsbeauftragte der Johanniter Winfried Kipke, der mit seinen 30 ehrenamtlichen Helfern das Fest auf die Beine gestellt hat. Nicht zuletzt runden eine Hüpfburg sowie Mal- und Bastelaktionen für Kinder das Familien-Fest ab.

Dass Ehrenamt nicht nur Arbeit, sondern auch jede Menge Spaß bringt, wird spätestens deutlich, wenn am Abend auf dem Pideritplatz die Party steigt. Die Top-40-Band „Grace“ aus Barntrup heizt ab 19 Uhr ein und bringt Blomberg zum Tanzen. „Der Eintritt ist für alle frei“, freut sich Kipke.

„Seit einem halben Jahrhundert stellen unsere Ehrenamtlichen ihre Freizeit in den Dienst der Menschen in Blomberg und dem gesamten lippischen Südosten“, erklärt Regionalvorstand Matthias Schröder. Wenn andere feiern, achten die Johanniter darauf, dass die Feierenden gesund nach Hause kommen. Wenn Menschen in Not sind, sei es bei Katastrophen und während der Flüchtlingswelle, stehen die Ehrenamtlichen bereit. „Dieses großartige Engagement verdient es, gefeiert zu werden! Und wir freuen uns über alle, die mit uns dieses große Jubiläum begehen“, lädt Schröder ein.

Vorführungsprogramm am 2. September auf dem Pideritplatz

13.00 Uhr: Rettungshundestaffel

14.00 Uhr: Schulsanitäter zeigen Erste Hilfe

15.00 Uhr: Rettungsdienst

15.30 Uhr: Motorradstaffel

16:00 Uhr: Rettungshundestaffel

Der Johanniter-Ortsverband Blomberg

1967 wird der Ortsverband von Dr. Friedrich-Karl von Ohlen gegründet. Heute verfügt der Ortsverband über 30 ehrenamtliche Helfer, die rund 14.000 Dienststunden im Jahr leisten. Neben Blomberg gibt es noch drei weitere Ortsverbände im Johanniter-Regionalverband Lippe-Höxter: Bad Salzuflen, Lage und Beverungen.

Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Lippe – Höxter