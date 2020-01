Feierliche Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs

Freiwillige Feuerwehr Augustdorf hat einen neuen Gerätewagen Logistik

Augustdorf. Am gestrigen Abend übergab Bürgermeister Dr. Andreas J. Wulf den neuen Gerätewagen Logistik offiziell an Gemeindebrandinspektor Jörg Diekmann und den Fahrer Jannik Maas. Zahlreiche Augustdorfer Feuerwehrleute, Politiker und Mitarbeiter der Verwaltung sowie Feuerwehr vertreter aus Hövelhof, Oerlinghausen und Schlangen waren bei der symbolischen Schlüsselübergabe dabei. Das Fahrzeug hat 145.000 Euro gekostet . Der Gerätewagen musste angeschafft werden, da immer mehr Einsatzmittel transportiert werden müssen , für die in den Löschfahrzeugen kein Platz mehr ist. Das Fahrzeug hat viele Vorrichtungen, um zahlreiche Geräte und Einsatzmittel unterzubringen. Der Wagen soll vor allem bei Ölspurbereinigungen zum Einsatz kommen.

Der Bürgermeister betonte in seiner Ansprache, dass die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sehr viel Zeit aufbrächten, um den Brand – und Katastrophenschutz in Augustdorf sicher zu stellen. Mit großem Engagement bildeten sie sich weiter, hielten sich in Übung und erweiterten stetig ihre Fähigkeiten. „Die Aufgabe der Gemeinde ist, unseren ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie im Ergebnis ihre Einsätze erfolgreich und ohne selbst zu Schaden zu kommen bewältigen können “, so Dr. Wulf: „Das neue Fahrzeug ist bei unserer Feuerwehr in sehr guten Händen. Wir können uns darauf verlassen, dass unsere Feuerwehrleute dieses Fahrzeug vorbildlich pflegen und sehr umsichtig einsetzen werden , so dass es lange dem Schutz der Augustdorfer Bevölkerung dienen kann.“