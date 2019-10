Feieralarm beim Bullenball

Münster. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder auch: Nach der Ernte ist vor dem Feiern. Der Bullenball heizt der Landjugend am Samstag, 23. November 2019, mit guter Stimmung und buntem Programm im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland ein.

Auch in diesem Jahr ist der Bullenball ein Garant für absolute Partylaune. Die Landjugend darf sich gleich auf drei musikalische Acts freuen: SUP X sorgt mit einer Mischung aus purer Energie und authentischen Entertainment Hits und Ohrwürmern der 80er und 90er Jahre für nostalgische Momente. Bei DJ Michael Great gibt es gewohnt aktuelle Partyhits und Clubsounds auf die Ohren, während DJ Stephan die Schlagerfans im Müller Stadl auf die Tanzfläche lockt

Spiel, Spaß und Spannung versprechen die traditionellen Partyspiele wie das Milchkannenstemmen des Landwirtschaftlichen Wochenblatts, das Jagd- und Schießkino der Jagdschule Waldfee sowie das Provinzial-Bullenreiten. In diesem Jahr ist erstmals Landverliebt.de mit am Start. Das Singleportal für Landliebende bietet ein exklusives Speed Dating direkt auf dem Bullenball sowie viele weitere Aktionen an ihrem Stand im Congress Foyer.

Natürlich darf auch die Wahl zu Miss und Mister Bullenball nicht fehlen. Mädchen und Jungs vom Land können sich hierfür noch bis Montag, 4. November 2019, bewerben. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen jeweils drei Kandidaten aus, die beim großen Finale auf dem Bullenball gegeneinander antreten dürfen.

Der Vorverkauf zum Bullenball 2019 läuft bereits: Einzeltickets sind für zehn Euro erhältlich, Gruppentickets kosten acht Euro. Die Tickets gibt es bei Ticket to Go (Telefon 0251-1625817), Ticket Corner Hamm (Telefon 02381-21248), den Westfälischen Nachrichten oder online unter www.bullenball.de. Karten, die im Vorverkauf erworben wurden, gelten auch als Fahrtickets für den öffentlichen Nahverkehr im Bereich des Regionalverkehrs Münsterland (RVM). Damit sorgt der Veranstalter für eine bequeme An- und Abreise mit Bus und Bahn.

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.bullenball.de