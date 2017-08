Feierabend! Paderborner Museumsnacht

Musik, Aktionen und Brotzeit auf der Pfalzbaustelle

Paderborn (lwl). Das Museum in der Kaiserpfalz Paderborn öffnet seine Tore am Samstag (26.8.) zur langen Museumsnacht. Während die Besucher zum Feierabend eingeladen sind, arbeiten mittelalterliche Handwerker von 18 bis 24 Uhr im Museum weiter. Dazu gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm für Groß und Klein.

In der langen Nacht im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) können die Besucher passend zum Themenjahr „Der König baut!“ Handwerkern über die Schulter schauen. Zimmermann, Korbflechterin, Steinmetz und Knochenschnitzer führen bis Mitternacht ihr Können vor. Kinder probieren den mittelalterlichen Drillbohrer aus, flechten Körbe und formen Zierziegel aus Ton. In den Familienführungen können Mitmachstationen zum mittelalterlichen Bauen ausprobiert werden. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt eine Brotzeit. Entspannende Musik zum Feierabend spielt die Band „Saxaholics“. Der Eintritt ist frei.

Das Museum in der Kaiserpfalz bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann auf dem Plakat? Das Foto stammt aus dem Jahr 1968 und zeigt einen Mitarbeiter auf der Ausgrabung der Kaiserpfalz. Der Grabungshelfer genießt offensichtlich seinen Feierabend auf der Schwelle eines Portals, das heute noch im Museum zu finden ist. Mitarbeiterinnen der Kaiserpfalz fanden das Bild im Keller des Museums. Der Name des Mannes ist leider nicht bekannt. Wer Näheres zu dem Mann weiß, den bittet das Museum, sich telefonisch (05251 1051-10) oder per E-Mail (kaiserpfalzmuseum@lwl.org ) zu melden.

Seit März bekommt das Museum in der Kaiserpfalz ein neues Dach. Die Highlights der karolingischen Abteilung sind für die Dauer der Bauarbeiten in die Ikenbergkapelle umgezogen. Die Sanierung des Daches der Kaiserpfalz ist Anlass, sich mit dem vielfältigen Thema „Bauen im Mittelalter“ zu beschäftigen: Welche Techniken und Materialien wurden im Mittelalter verwendet? Wie wurden die Paderborner Pfalzen als erste Steingebäude in Westfalen gebaut? Wer baute hier eigentlich, ganz ohne Geodreieck und Montagekleber? Wer erfahren möchte, welche Anstrengungen und Mühen, aber auch welches Staunen die Bauwerke den Menschen im Frühen Mittelalter abtrotzten, ist im Museum in der Kaiserpfalz genau richtig. Verschiedene Stationen, Führungen und Aktionen laden im Themenjahr zum Erkunden und Ausprobieren ein.

Weitere Informationen unter https://www.kaiserpfalz-paderborn.de.

Foto: LWL