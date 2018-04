Faszinierende Licht(r)äume in der Altstadt

Bielefelder Nachtansichten am 28. April 2018 mit leuchtendem Rahmenprogramm

Bielefeld. Die Besucher der Bielefelder Nachtansichten am Samstag, 28. April, können sich nicht nur auf das besondere Kulturprogramm in den 53 teilnehmenden Museen, Kirchen und Galerien freuen, sondern auch auf ein spektakuläres Rahmenprogramm. Unter dem Titel „Licht(r)äume“ haben Bielefeld Marketing als Veranstalter und die Stadtwerke Bielefeld Gruppe als Hauptsponsor ein zusätzliches Rahmenprogramm mit illuminierten Plätzen und Fassaden und einer spektakulären 3D-Show am Ratsgymnasium entwickelt.

Nachtansichten-Besucher, die durch den Skulpturenpark der Kunsthalle flanieren, sollten einen Stopp am Ratsgymnasium einlegen. Aufwendige 3D-Projektionen auf der Fassade eröffnen neue Perspektiven auf das historische Schulgebäude. Nach einsetzender Dunkelheit ab 21.30 Uhr wirft die Bielefelder Spezialfirma TNL alle 30 Minuten atemberaubende Animationen an das Gebäude. In den 3D-Shows bekommen die Besucher einen außergewöhnlichen Blick auf Bielefeld – in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Leineweber als Hauptfigur öffnet die Fenster und nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise quer durch Bielefeld. Für die faszinierenden Effekte sorgt ein leistungsfähiger 3D-Projektor. Die räumliche Wirkung wird durch Surround-Sound noch verstärkt.

Auch das Alte Rathaus erstrahlt zu den Nachtansichten wieder ganz besonders. Mehr als 50 Strahler und Fluter tauchen die Rathaus-Fassade in atmosphärisches Licht. Nebenan am Leineweber-Denkmal im Altstädter Kirchpark schickt der Künstler Hans Kordes die Besucher mit seinen illuminierten Installationen in die „Stahl-Zeit“. Nach der Premiere im Vorjahr wird auch der Klosterplatz zum zweiten Mal ins Nachtansichten-Programm eingebunden. Hier können die Besucher selbst die Regie übernehmen und an interaktiven Lichtinstallationen eigene Effekte kreieren.

Besucher können mit dem Nachtansichten-Bändchen am Handgelenk ab 17 Uhr kostenlos alle moBiel-Linien im Stadtgebiet nutzen. Ab 18 Uhr gehen die ebenfalls kostenfreien Shuttle-Busse auf ihre Runden zu den teilnehmenden Kulturhäusern. Ab 1.05 Uhr fahren die Nachtbusse in alle Richtungen. Das Nachtansichten-Bändchen gilt bei den Nachtbussen als Fahrausweis über die Grenzen Bielefelds hinaus – bis nach Herford, Bünde, Gütersloh oder Werther.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 10 Euro (ermäßigt 8 Euro; Vorverkauf bis einschl. 27. April) sowie an der Tageskasse 12 Euro (ermäßigt 10 Euro). Programmheft und Tickets sind erhältlich in der Bielefelder Tourist-Information (Niederwall 23, Tel. 0521 516999, E-Mail touristinfo@bielefeld-marketing.de), im Jahnplatz Nr. 5, im ServiceCenter von moBiel in der Stadtbahn-Haltestelle Jahnplatz, in teilnehmenden Institutionen sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Das komplette Nachtansichten-Programm: www.nachtansichten.de