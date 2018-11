Fashion Show zum Jubiläum

Bielefeld. Zum 10jährigen Jubiläum der Galerie GUM wird den interessierten Besucher*innen der Galerie ein abwechslungsreiches Sonderprogramm mit genreübergreifenden Interventionen geboten. Nach der vokalen Performance von Marc Awolin im September lud die Galerie für die Intervention #9 die Bielefelder Modedesignerin Annette Küper ein. Nach Musikveranstaltung, Soundperformance, Animationsfilm, Lesung etc. soll in einer Stadt mit der Möglichkeit des Mode-Studiums eine entsprechende Show nicht fehlen!

Am Freitag, 16.11.2018 ab 19 Uhr wird die Multimedia Fashion Show „Konkrete Kleider“ zu erleben sein. Die Galerie wird in einen atmosphärisches Modestudio verwandelt mit ganz „konkreten Kleidern“, Projektionen, Licht und Sound. Chris Jones, der mit einer Soundperformance zur Intervention #1 im Februar in der Galerie GUM zu Gast war, ist in Kooperation mit Annette Küper für den Sound der Multimedia Show verantwortlich.

Annette Küper lebte und arbeitete in den Jahren von 1993 bis 2005 in Düsseldorf, Bonn und Köln mit eigenem Atelier und Ladenlokalen. Seit 2005 ist ihr Atelier in Bielefeld. Galerie GUM freut sich, ihre Arbeit erstmalig in Bielefeld zu präsentieren.

„… Seit 1993 arbeitet die Modeschöpferin Annette Küper selbständig in eigenem Atelier. Ihre Entwürfe realisiert sie eigenhändig in relativ wenigen Exemplaren, die oft den individuellen Bedürfnissen der Kundin angepasst werden. Angesichts der heutigen Modeindustrie mag eine solche Arbeitsweise zwar als Anachronismus erscheinen, sie läßt aber Kleidung entstehen, bei der Originalität des Entwurfs und handwerkliche Ausführung auf verwandt hohem Niveau sind. … Küper drapiert ihre Modelle an der Büste, arbeitet mit verzerrten Schnittschablonen und legt besonderen Wert auf plastische Details. … Wie viele Modeschöpfer unserer Zeit liebt es auch Annette Küper, mit ihren Arbeiten durch die Kombinationvon Widersprüchlichem zu irritieren. … die Zusammenstellung heterogener Materialien, dumpfer und greller Farben, bei der sich Understatement und Aufdringlichkeit die Waage halten.“ Uta Bernsmeier, Focke Museum, Bremen

Informationen und Daten im Überblick:

Intervention #9:

Freitag, 16.11.2018, 19 Uhr

Dauer der Präsentation:

17. – 18.11.2018

Öffnungszeiten:

Sa+So, 16 -18 Uhr