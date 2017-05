Fashion Flash heute und morgen in Bielefeld

Bielefeld. Es ist soweit: Der Fashion Flash kommt nach Bielefeld und verwandelt am 17. und 18 . Mai 2017 den Ringlokschuppen in ein Shopping – Paradies für alle modeaffinen Frauen. Von 10:00 bis 20: 00 Uhr lädt das Event zum Rekord – Shoppen ein und lockt mit vielen weiteren Specials. Als eines der größten Outlet Events für Frauen verzaubert der Fashion Flash ganz Deutschland. Neben einer vielfältigen Auswahl von Schuhen in den Größen 36 – 42 und Handtaschen in allen Variationen, wird es auf dem Event in Bielefeld eine große Textil – Area geben. Es warten süße Tops, aufregende Kleider, lässige Jacken und coole Hosen von zahlreichen Marken auf neue Besitzerinnen .

Dabei werden nicht nur bekannte Marken, sondern auch spannende und moderne Insider – Marken präsentiert. Zu finden ist alles was das Frauenherz begehrt und das bis zu 70% reduziert – p rimäres Ziel der Veranstalt er ist es, dass für jede Frau auf der über 2.0 00 m² großen Ausstellungsfläche, mindestens ein Schmuckstück zu finden ist. Wie sie das machen ist ein „ theoretisch ganz simples aber praktisch sehr aufwendiges Konzept“, erklärt Julius Göllner, einer der Geschäftsführer von Fashion Flash. „Mit jedem verkauften Teil rückt ein anderes nach – so gewährleisten wir, dass immer eine große Auswahl vorhanden ist “, so Julius Göllner weiter. Ein weiteres Highlight auf dem Fashion Flash Event ist die etwas andere Shopping – Atmosphäre. Neben stimmungsvoller Hintergrundmusik, kostenlosem Sekt und kleinen Süßigkeiten, werden die Besucherinnen von wechselnden Kooperationspartnern aus der Kosmetik – und Lifestylebranche mit kleinen Geschenken oder einer Schminkberatung zusätzlich verwöhnt. Vor jedem Event können die Besucherinnen über Gewinnspiele und Gutscheinverlosungen auf den jeweiligen Veranstaltungsseiten bei Facebook einen zusätzlichen Rabatt ergattern und so noch bessere Deals auf dem Fashion Flash Event erzielen.

Über Fashion Flash

Hinter dem Fashion Flash Konzept steckt ein junges Start – Up aus Berlin, dessen Team nicht nur privat Spaß am Shoppen hat, sondern auch auf beruflicher Ebene Shopping – Abenteuer ermöglichen will. Um auf den Outlet Events reduzierte Preise anbieten zu können, kalkuliert und verhandelt das Team beim Wareneinkauf sehr konsequent und kauft in großen Mengen ein. So versuchen sie auch die vergessenen „Perlen“ der Vorsaisons aufzuspüren und die damit erzielten Ersparnisse direkt an die Fashion Flash Kundinnen weiterzugeben. In über 35 Städten, darunter Hamburg, Köln, Dortmund, Dresden und München, konnte dieses Konzept bereits viele Besucherinnen mit tollen Deals und einer vielfältigen Schuh-Auswahl beglücken. Auch im weiteren Verlauf des Jahres 2017 plant das Fashion Flash Team weitere Premieren, um eine bundesweite Shopping-Freude zu entfachen.

Bild 1: Fashion Flash Fotowand © Magali Hauser

Bild 2: Fashion Flash © www.stefanstraeter.com