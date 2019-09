Familientag „Space“ im Heinz Nixdorf MuseumsForum – Eintritt frei

Der Familientag im Heinz Nixdorf MuseumsForum am Sonntag, 27. Oktober, steht unter dem Motto „Space“. Im Zeichen der Sonderausstellung „Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben“ werden Familien von 10 bis 18 Uhr eingeladen, sich auf eine spannende, interaktive Reise ins Weltall zu begeben und verschiedene Aktionen rund um das Thema Raumfahrt auszuprobieren.

Paderborn. Der Eintritt ist frei. Kinder begeben sich auf eine Rallye durch die Sonderausstellung oder erkunden auf dem Weltraumspielplatz Lunar Lander Land spannende Phänomene des Kosmos. Sie können Raketen basteln, eine Astronautenausbildung machen oder intergalaktische Roboter wie R2D2 treffen. In einem Aerotrim-Eventmodul absolvieren Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene ein Astronautentraining, indem sie ihren Gleichgewichtssinn testen. Das neue VR-Studio des HNF lädt ab dreizehn Jahren dazu ein, die Apollo-11-Mission hautnah zu erleben oder durch die ISS zu schweben.

Das Jugend forscht-Projekt „Wo die Apollo nicht gelandet ist“ stellt Besuchern anhand eines Modells der Mondlandefähre vor, wo diese auf dem Mond gelandet ist und wieso genau dieser Landeplatz von den Astronauten ausgewählt wurde. Urs Ganse, Astrophysiker und Autor, liest aus seinem „Kleinen Handbuch für angehende Raumfahrer“ vor und berichtet auf unterhaltsame Weise über den Alltag im Weltall und die Konstruktion von Raumschiffen.

Die Ausstellungen des HNF sind geöffnet und kostenfrei zugänglich. In der Sonderausstellung „Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben“ erfahren Besucher das Abenteuer Weltraum etwa bei einer Fahrt mit einem Moon Rover über den Mond oder bei einem Andockmanöver in einer Sojus-Kapsel an die ISS. Beeindruckende Fotografien der NASA zu den Mondmissionen sind in der Fotoausstellung „Ein kleiner Schritt – Die Mondlandung in 50 Fotografien“ zu sehen. Die Dauerausstellung lädt zu einer Zeitreise durch 5.000 Jahre Informations- und Kommunikationsgeschichte ein. Auch für das kulinarische Wohl der Besucher wird gesorgt.

Mehr Infos gibt es unter www.hnf.de/familientag2019