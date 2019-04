Familienführungen und Stadtrundgänge zu Ostern

Paderborn. Ostern ist ein Familienfest, daher bietet die Tourist Information Paderborn an den beiden Ostertagen eine Führung speziell für Familien an. Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde erkunden gemeinsam die Stadt. Dabei wird gezeichnet, gesucht, gehört und beobachtet. Die Paderstadt und ihre Geschichte werden auf diese Weise zu einem Erlebnis für Groß und Klein.

Die Familienführungen am Ostersonntag und Ostermontag beginnen jeweils um 14 Uhr und dauern etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marienplatz. Der Preis beträgt für Erwachsene und Jugendliche fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 05251 882980 erforderlich. Die Tickets müssen bis Ostersamstag, 16 Uhr, in der Tourist Information abgeholt werden.

Zusätzlich zu den Familienführungen gibt es an beiden Ostertagen um 14 Uhr sowie am Karsamstag um 11 Uhr die Möglichkeit, an einem klassischen 90-minütigen Stadtrundgang teilzunehmen. Startpunkt ist auch hierbei die Tourist Information. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen empfiehlt sich der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz (Tel. 05251 882980) oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor den Rundgängen möglich.