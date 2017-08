Familienfreundliche Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor

Kreis Gütersloh. Möchte ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, muss es Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte langfristig binden. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei die Gestaltung einer familienfreundlichen, nachhaltigen und gesunden Unternehmenskultur. „Eine langfristige Mitarbeiterbindung gelingt heutzutage nur durch eine Unternehmenskultur mit Wohlfühlfaktor“, so Elke Pauly-Teismann, Ansprechpartnerin für den Arbeitsbereich „Familienfreundliche Unternehmenskultur“ bei der pro Wirtschaft GT. „Nicht immer steht das Gehalt bei der Entscheidung für eine Stelle im Vordergrund. Oftmals spielen Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Gesundheitsmanagement, die Weiterbildungsangebote eines Unternehmens sowie dessen soziale und gesellschaftliche Verantwortung eine bedeutende Rolle bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber“, führt Elke Pauly-Teismann weiter aus. Auch im Hinblick auf die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen müssten die Unternehmen flexible Lösungsansätze entwickeln. Gleichzeitig seien die Kommunen gefragt, Rahmenbedingungen für eine familienfreundliche Arbeitswelt direkt vor Ort zu schaffen.

Um Unternehmen und Kommunen im Kreis Gütersloh bei der Umsetzung von familienfreundlichen Maßnahmen zu unterstützen, hat die pro Wirtschaft GT eine Reihe von Angeboten entwickelt. Zum einen bieten regelmäßige Veranstaltungen die Möglichkeit sich zu informieren und für das Thema familienfreundliche Unternehmenskultur zu sensibilisieren. „Die Weiterentwicklung der eigenen Unternehmenskultur lebt vom Austausch mit anderen Unternehmen. Daher bieten unsere Veranstaltungen immer ausreichend Raum, um in den Erfahrungsaustausch zu treten“, betont Elke Pauly-Teismann. Im September stehen zwei weitere Veranstaltungen an: Beim „CSR Walk the Talk“ am 14. September gibt es einen Rundgang durch die Gütersloher Innenstadt. Mit informativen Stopps bei drei Unternehmen wird das Thema soziale und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen in der Praxis erlebbar gemacht. Bei einem Werkstattgespräch am 20. September werden die mit der Digitalisierung einhergehenden Chancen (und Risiken) für die gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind unter www.prowi-gt.demöglich.

Außerdem übernimmt Elke Pauly-Teismann eine Lotsenfunktion: „Einige Unternehmen haben bereits erfolgreich familienfreundliche Maßnahmen umgesetzt und verfügen somit über ein großes Knowhow. Wenn sich ein Unternehmen an mich wendet, das eine ähnliche Maßnahme umsetzen möchte, kann ich den direkten Kontakt zwischen den Unternehmen herstellen.“ Darüber hinaus stellt sie bei Bedarf umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung. Dieses kann direkt bei Elke Pauly-Teismann | 05241 851092 | e.pauly@prowi-gt.de angefordert werden.