FameLab Germany: Premiere als Streaming-Show

Bielefeld Marketing verlegt in Corona-Zeiten das große Deutschlandfinale am 14. Mai ins Internet

Bielefeld. Das große Finale von FameLab Germany sollte in Bielefeld eigentlich vor mehr als 1.000 Zuschauern in der Rudolf-Oetker-Halle steigen. In Corona-Zeiten ist das natürlich gerade nicht möglich, darum bringt Veranstalter Bielefeld Marketing den Wissenschaftswettbewerb jetzt erstmals als Live-Show ins Internet.

Am Donnerstag, 14. Mai 2020 (18 Uhr), streamt das Stadtmarketing „FameLab Germany Live“, das große Deutschland-Finale, in Kooperation mit dem British Council und der jungen Bielefelder Produktionsfirma Nerdstar. „FameLab Germany Live“ kann kostenlos angesehen werden. Unterstützt wird die Show von Goldbeck, der Volksbank Bielefeld-Gütersloh sowie den „Bielefeld-Partnern“, dem Unterstützernetzwerk der Stadtmarke Bielefeld.

Neun Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Deutschland kämpfen digital um die FameLab-Krone. Die Regeln: Alle haben drei Minuten Zeit, um ein Wissenschaftsthema ihrer Wahl möglichst unterhaltsam, korrekt und mitreißend zu erklären. So entstehen unheimlich inspirierende Abende mit jungen Menschen auf der – jetzt eben digitalen – Bühne, die ein junges wie älteres Publikum auf eine ganz andere Weise für Themen aus der Wissenschaft begeistert. Das Publikum kann bei „FameLab Germany Live“ nicht nur zusehen, sondern im Chat auch Fragen stellen sowie per Voting einen Publikumspreis vergeben.

Berlin, Dresden, Freiburg… Teilnehmer in ganz Deutschland

Auch ein Kandidat aus Bielefeld hat sich über die Vorrunde für das Finale qualifiziert: Niklas Hoffmann. Der 26-Jährige forscht an der Universität Bielefeld im Fach Biologie. Die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus Berlin, Dresden, Hannover, Heidelberg, Freiburg und Würzburg

Mit dabei sind Lilith Diringer, Sarah Beutler (beide von der TU Dresden), Felix Günther (TU Berlin), Nicola Ganter (Institute of Product Development, Leibniz Universität Hannover), Simona Schindler (Universität Heidelberg), Nibedita Priyadarshini (Universität Freiburg), Ian Stewart (Max-Delbrück-Centrum Berlin) und Andre Bauer (Uni Würzburg).

Alle werden live ins FameLab-Studio zugeschaltet. Ihre Wettbewerbsbeiträge senden sie bereits vorher als Videos ein, die dann in der Show gezeigt werden. Die hochklassig besetzte Jury wird ebenfalls live dazugeholt.

In der Jury von „FameLab Germany Live“ sitzen die Autorin und mehrfach ausgezeichnete Rednerin Daniela Ben Said aus Osnabrück sowie zwei renommierte Wissenschaftler aus Bielefeld: Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Prorektor für Forschung und Forschungstransfer an der Universität Bielefeld, und Prof. Dr. Christian Schröder, Vizepräsident für Forschung, Entwicklung, Transfer an der Fachhochschule Bielefeld. Komplettiert wird die Runde durch einen weiteren namhaften Experten: Dr. Jörg Dräger ist Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und Geschäftsführer des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Weltweit erst der zweite digitale Versuch

„Natürlich waren wir erst enttäuscht, als klar wurde, dass wir das FameLab wegen Corona nicht wie gewohnt durchführen können. Aber dann haben wir uns gedacht: Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir entwickeln daraus einfach eine Online-Show“, sagt Dr. Sissy-Christin Lorenz, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing. „Der Live-Stream im Netz ist nicht nur eine Premiere fürs FameLab, sondern auch für uns vom Bielefelder Stadtmarketing“, ergänzt Jens Franzke, Kommunikationsleiter bei Bielefeld Marketing. „Wir übertragen erstmals eine städtische Veranstaltung live als Show im Internet.“

Es ist sogar weltweit erst die zweite Live-Übertragung eines FameLabs. Der Wettbewerb findet unter der Schirmherrschaft des British Council in mehr als 30 Ländern statt. Bisher hat sich nur Irland an einer Internet-Show versucht, die allerdings wegen technischer Probleme abgebrochen werden musste.

„Das wird für uns natürlich auch ein kleines Experiment, aber die Vorfreude ist riesig. Wir wollen, dass die Menschen eine tolle Show erleben“, sagt Lorenz. Darum hat sich Bielefeld Marketing mit einem Dienstleister zusammengetan, der über jede Menge Erfahrung verfügt.

Zuschauer sind mit dabei über Chat und Voting

Das Unternehmen Nerdstar aus Bielefeld ist spezialisiert auf Live-Streams, Studioproduktionen und Bühnenshows. „Für uns ist die Produktion eines spannenden Wissenschaftsformats auch etwas Neues, und wir haben richtig Lust, dass wir dem FameLab digital eine Bühne bieten können“, sagt Dirk Ludewig, Geschäftsführer von Nerdstar.

„Manchmal bieten Krisen eben auch völlig neue Möglichkeiten: Im Netz können Menschen aus ganz Deutschland das FameLab sehen, und sie sind so nah dran wie nie zuvor, weil sie im Chat Fragen stellen und beim Voting mitmachen kann“, ergänzt Jens Franzke.

Ludewig wird die Show moderieren, gemeinsam mit Dr. Sissy-Christin Lorenz, die als Co-Moderatorin eine besondere Experten-Qualifikation mitbringt. Sie hat 2016 selbst am FameLab Germany teilgenommen, wurde im Finale Zweite und weiß also, worauf es ankommt. „Ich erinnere mich noch daran, wie aufregend es sich anfühlt, wenn man das erste Mal auf so eine große Bühne tritt“, erzählt Lorenz. „Diesmal ist die Bühne eben digital.“

Übertragen wird der Live-Stream am 14. Mai auf der Facebook-Seite von Bielefeld JETZT (www.facebook.com/bielefeldjetzt) und unter: www.bielefeld.jetzt/famelab