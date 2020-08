Fake news, Filterblasen und Online-Spiele

Kreis unterstützt Schulen bei der Extremismus-Prävention

Kreis Paderborn. Ein auf die Schulwand geschmiertes Hakenkreuz, extremistische und gewaltverherrlichende Beiträge im Klassen-Chat oder auf T-Shirts – immer wieder sehen sich Schulen und Lehrkräfte mit dem Thema Extremismus in ihrer Schülerschaft konfrontiert.

Ihr Beratungsangebot für Schulen umfasst die Prävention in den Bereichen antisemitischen, islamistischen oder salafistischen, rechts oder links orientierten Extremismus. „Die Prävention ist hier sehr wichtig“, erzählt Dellwig. Wenn die ersten Zeichen bereits in der Schule auffallen, dann sei es eigentlich schon zu spät. „Wir müssen früher ansetzen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung stärken und den Kindern immer wieder klarmachen, was Ausgrenzung, Hass, verbale und körperliche Gewalt anrichten.“ Dafür gibt es zahlreiche Angebote und Projekte für Schulen – auch hier im Kreis Paderborn wie zum Beispiel das Demokratie-Büro auf der Wewelsburg. Eine Aufgabe der Sozialpädagogin Birgit Dellwig ist es, passende Angebote für Schulen im Bereich Prävention und Intervention zu finden und die bereits bestehenden Präventionskonzepte in den Schulen sinnvoll zu ergänzen. Damit Kinder und Jugendliche gar nicht erst auf die Anwerbemethoden von Extremisten hereinfallen, ist eine konsequente Medienarbeit und -aufklärung in den Schulen notwendig.