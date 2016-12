„Fair- schenken“ – Gemeinsam Fairness für Jeden schaffen

Kreis Lippe. „Noch bevor Du diesen Morgen Dein Frühstück beendet hast, bist Du auf die halbe Welt angewiesen.“ Dieses Zitat von Martin Luther King ist im Zeitalter der Globalisierung aktueller denn je. Für jeden Schluck Kaffee und Tee, den wir genießen, brauchen wir Produzenten in sogenannten „Dritte-Welt-Ländern“.

Weihnachten kommt näher. Jeder sucht nach dem passenden Geschenk für die Eltern, den Partner oder die Freunde. Denn Schenken macht Freude. Aber sollten nicht wirklich alle etwas davon haben? Kaum einer achtet beim hektischen Kauf darauf, wo die Produkte herkommen und wie sie produziert wurden. „Der faire Handel fördert langfristig und kommt direkt bei den Menschen an, die unsere Hilfe benötigen“, erläutert Benjamin Krentz, Geschäftsführer der Infinity GmbH & Co KG. Dem Geschäftsmann ist es wichtig, dass Interesse zu diesem Thema in der Bevölkerung zu verstärken. Daher unterstützt er den Kreis Lippe bei der Bewerbung zum „Fairtrade-Kreis“ als Sprecher der Steuerungsgruppe. Doch welche Zielrichtung verfolgt der Kreis Lippe mit diesem sozialen Engagement? „Ein Bewusstsein für den fairen Handel in der Gesellschaft zu schaffen und dadurch das Konsumverhalten in eine positive Richtung zu beeinflussen ist ein erster Schritt für mehr Gerechtigkeit sowohl in den Entwicklungsländern als auch für regionale Produkte aus Lippe“, erläutert dazu Dr. Ute Röder, Leiterin des Fachgebietes Umwelt und Energie.

Beim nächsten Einkauf lohnt es sich daher, auch einmal auf faire Produkte zu achten. Die Vielfalt ist groß und bezieht sich nicht nur auf Lebensmittel, denn auch Kleidung und Spielsachen gibt es fair zu kaufen. Und wer freut sich nicht über ein schönes Geschenk zu Weihnachten? Und mit Fair-Trade-Produkten macht man nicht nur seinen Liebsten eine Freude, sondern auch den Menschen, die diese Geschenke hergestellt haben: Eine gute Sache ist es also allemal. Nicht nur zum Weihnachtsfest.

BUZ: Machen auf faire Geschenkideen aufmerksam: Dr. Ute Röder, Leiterin Fachbereich Umwelt Kreis Lippe, Moritz Wächter, Emmi Rakowsky, Weltladen Alavanyo, Susanne Dilschmann, Weltladen Alavanyo, Bernd Conrad, Lebenshilfe Detmold (vorne von links), Kai Buhrke, Dehoga, Imke Hörstmeier, Kreis Lippe, Benjamin Krentz, Infinity, Anja Szalatnay, Kreis Lippe, Henning Betge, LippeQualität, Heinz Holey, Detmold Marketing (hinten von links).