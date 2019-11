„Fair einkaufen –Nische oder Notwendigkeit?“

Vortrag von und mit Frank Herrmann

Detmold. Fair einkaufen ist viel mehr als nur shoppen fürs gute Gewissen. Es ist Teil einer Grundhaltung, die zeigt, dass jeder von uns die Welt ein wenig verändern kann. Warum faires Konsumverhalten so wichtig ist, erklärt Buchautor Frank Herrmann in seinem Vortrag am Dienstag, 12. November um 19:30 Uhr im kleinen Festsaal der Stadthalle Detmold.

Auf Einladung der Stadt Detmold und des Steuerungskreises Fairtrade-Town Detmold präsentiert Herrmann unter anderem Beispiele mit Bildern aus Lateinamerika und Afrika und gibt einen Überblick über neue Entwicklungen im Fairen Handel. Um zu verdeutlichen, dass Fairer Handel nur EIN Baustein einer nachhaltigen Lebensweise ist, geht Frank Herrmann zum Schluss seiner Präsentation auch kurz auf die Themen Fairer Tourismus, Faire Textilien, Faire Elektronik und Faire Geldanlagen ein.

Die Stadt Detmold ist seit 2018 als „Fairtrade Town“ ausgezeichnet und setzt sich vielen Akteuren für bessere Bedingungen der Produzenten des Südens und die Stärkung des fairen Handels in Detmold ein. Informationen unter www.fairtrade-detmold.de.

Der Eintritt ist frei!