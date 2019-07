Fahrschule Zöllner ist Sicherheitspartner des Verkehrsministeriums

Assistenzsysteme halten Einzug in die Kraftfahrerausbildung

Lemgo/Berlin . „Notbremsassistent und jetzt auch der Abbiegeassistent, sie können Leben retten. Als eine der ersten Fahrschulen setzen wir diese auch in der Aus- und Weiterbildung der Berufskraftfahrer ein. Aktuell nehmen wir zwei Mercedes Actros in Betrieb, die über beide Assistenzsysteme verfügen. Weitere Lkw und Busse folgen.“ Dies erklärte der Inhaber der Fahrschule Zöllner, Dr. Harald Pohlmann, im Verkehrsministerium in Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer überreichte der Fahrschule Zöllner als erstem Ausbildungsbetrieb die Urkunde als Sicherheitspartner des BMVI.

Während der Feierstunde hat Dr. Harald Pohlmann den Verkehrsminister eingeladen auf einem der mit Doppelbedienung ausgestatteten Neufahrzeuge einmal selbst als Fahrer die Vorteile der Assistenzsysteme zu testen. Diese Einladung nahm Minister Scheuer dankend an und man wird ihn vielleicht demnächst in Berlin hinter einem Lkw-Steuer sehen.

Weitere Infos hier: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/058-scheuer-aktion-abbiegeassistent.html