Fahr Rad – jeden Tag

Gütersloh. Sicherheit, Quick-Check und E-Bike-Testfahrten: Dies und mehr gehört zum Programm der Fahrradaktionstage in der Gütersloher Innenstadt am Samstag 1. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 2. Oktober, von 13 bis 18 Uhr.

Nach erfolgreichem Start im vergangenen Jahr finden die Aktionstage rund um Rad nun zum zweiten Mal statt. Im Bereich der Strengerstraße zwischen Berliner und Eickhoffstraße steht das Thema Fahrradfahren im Fokus verschiedener Aktionen und Angebote.

So prüfen Gütersloher Fahrradhändler beim Quick-Check das Fahrrad an verschiedenen Stationen auf Sicherheit und Technik. Unterstützt werden sie vor Ort von zwei Krankenkassen und der Augenoptikerinnung OWL, die zusätzlich die körperliche Fitness und die Augen der Besucherinnen und Besucher kontrollieren. Außerdem sind die Stadtwerke Gütersloh, der ADFC, die Kreispolizeibehörde, der Klimaschutzmanager, ein Fahrradversicherer und die Initiative Fahr Rad mit Infoständen vertreten.

Dem E-Bike ist ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Die Motorunterstützung sorgt dafür, dass ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Personen wieder viel Freude am Fahrradfahren entwickeln können. Und auch für Pendler, die tagtäglich lange Strecken per Fahrrad zurücklegen müssen, ist das eine Alternative, wenn sie nicht mehr verschwitzt auf der Arbeit ankommen wollen. Bei den Fahrradaktionstagen am 1. und 2. Oktober haben alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ein E-Bike anzuschaffen die Gelegenheit, verschiedene Räder mit Motorenunterstützung bei einer kostenlosen Testfahrt auszuprobieren. Die Gütersloher Fahrradhändler stehen dabei beratend zur Seite.

Ein weiterer Höhepunkt der Fahrradaktionstage ist in diesem Jahr eine Radtour mit Bürgermeister Henning Schulz, der selbst sehr häufig privat und dienstlich mit dem Rad unterwegs ist. Er wird 50 Besucherinnen und Besuchern der Aktionstage zeigen, welche Alternativrouten es zu ausgewählten Hauptverkehrsstraßen gibt.

Weitere Informationen zu den Fahrradaktionstagen und zum Programm gibt es per E-Mail an Katharina.Pulsfort@guetersloh.de oder unter www.fahrradaktionstage.guetersloh.de

Foto:Stadt Gütersloh