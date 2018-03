Fachzahnarzt für Kieferorthopädie bereichert Gesundheitsstandort Büren

Büren. Nach seiner Ausbildung an der Universitätsklinik Münster und einigen Stationen im In- und Ausland will der Kieferorthopäde Dr. Benedikt Verneuer nun mit seiner Familie in Büren seine Heimat finden. „Dass die Stadt Büren für uns die richtige Wahl ist, das war von Anfang an ziemlich eindeutig“, sagt Verneuer. „Mit dem Neubau der Praxis habe ich die Möglichkeit, moderne kieferorthopädische Behandlungsmethoden unter optimalen Bedingungen anzubieten“, erklärt er.

Dazu gehört im Wesentlichen die Erkennung, Vorbeugung sowie Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen. „Vor allem bei Kindern und jungen Menschen können Fehlstellungen noch im Wachstumsprozess positiv beeinflusst werden, das sollte man nutzen“, erklärt der promovierte Zahnmediziner. Aber auch Erwachsene könnten durchaus von kieferorthopädischen Behandlungen profitieren. „Auch wenn vor allem ästhetische Gründe im Vordergrund stehen: Gerade Zähne, eine korrekte Stellung der Kiefer zueinander und der Zusammenbiss von Ober- und Unterkiefer sichern ein problemloses Abbeißen und Kauen der Nahrung“, so Verneuer. Schließlich habe der Kauapparat auch Einfluss auf den gesamten Organismus und Störungen können weitreichendere Folgen haben.

Die Praxis wird inmitten der Bürener Kernstadt auf dem Gelände des ehemaligen Kiosks (Bahnhofstraße/Eickhoffer Straße) entstehen. Bürgermeister Burkhard Schwuchow sieht in der Ansiedlung des neuen Kieferorthopäden eine wesentliche Stärkung Bürens als Gesundheitsstandort. Dabei spiele auch die städtebauliche Nutzung des Standortes eine wichtige Rolle: „Der Neubau einer kieferorthopädischen Praxis in dieser zentralen, verkehrsgünstigen Lage ist ein starker Impuls für die Entwicklung unserer Stadt“, betont der Bürgermeister. „Die Versorgung für kieferorthopädische Patienten aller Altersgruppen mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche in und um Büren ist nun für die Zukunft gesichert.“

Das Neubauvorhaben passt somit in die städtebaulichen Prozesse in der Bahnhofstraße, wo in nur wenigen 100 Metern Entfernung die Caritas im Dekanat Büren einen Verwaltungsneubau platzieren wird. Auch die Planungen eines möglichen Kreisverkehrs am Standort Bahnhofstraße/Ecke Eickhoffer Straße werden in den Planungen bereits berücksichtigt. Mit dem Busbahnhof „Alte Post“ vor der Haustür, der verkehrsgünstigen Lage direkt an der Bahnhofstraße sowie einer ausreichenden Zahl eigener und zusätzlich öffentlicher Parkplätze soll die Praxis für kleine und große Patienten auch fußläufig gut erreichbar sein. Die voraussichtliche Eröffnung der Praxis wird im späten Frühjahr 2019 angestrebt.

Die umfangreichen Planungen zur Ansiedlung im Herzen der Stadt wurden eng von Michael Kubat begleitet. Der Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Büren lieferte Verneuer im gesamten Prozess alle notwendigen Informationen zur Ansiedlung und diente zugleich als Kommunikationspartner. Die Bereitstellung der notwendigen Grundstücke für die Praxisfläche sowie Parkflächen übernahm in gewohnter Manier Abteilungsleiter „Infrastruktur“ Matthias Seipel. Mit der Planung der Immobilie betreut sind u.a. das Bürener Planungsbüro Hoffmann & Stakemeier Ingenieure. „Uns ist es wichtig, dass wir Unternehmen aus der Region mit der Planung und Umsetzung unseres Bauprojektes beauftragen“, betont Dr. Benedikt Verneuer. Oberhalb der Praxisräume wird der junge Fachzahnarzt mit seiner Familie selbst einziehen.

Insgesamt wird die zahnmedizinische Versorgung am Standort Büren neben den bereits bestehenden sechs zahnärztlichen Praxen in der Kernstadt sinnvoll ergänzt. Auch die Logopädie als gesundheitsnahe Fachrichtung ist mit zwei Praxen vertreten.

In Kürze werden weitergehende Informationen zum Neubau der Praxis sowie aktuelle Informationen der neuen kieferorthopädischen Praxis auch online zu finden sein: HYPERLINK „http://www.kfo-bueren.de“ www.kfo-bueren.de.

Was ist ein Fachzahnarzt für Kieferorthopädie?

Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, oder auch Kieferorthopäden genannt, sind Zahnärzte, die nach ihrem Universitätsstudium mindestens ein Jahr im zahnärztlichen Beruf gearbeitet und anschließend mindestens drei Jahre hauptberuflich und ganztägig eine fachspezifische, kieferorthopädische Weiterbildung in einer universitären Klinik sowie einer kieferorthopädischen Fachzahnarztpraxis absolviert haben.

Da das Fach der Kieferorthopädie Teil des zahnmedizinischen Studiums ist, dürfen in Deutschland auch „normale“ Zahnärzte kieferorthopädische Behandlung durchführen. In der Regel umfasst das Behandlungsspektrum eines Zahnarztes aber viele Bereiche der Zahnheilkunde, der Kieferorthopäde dagegen hat sich ausschließlich auf den Bereich der Erkennung, Vorbeugung sowie Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen spezialisiert. Er hat damit einen umfassenden Überblick über die modernen kieferorthopädischen Behandlungsmethoden und besondere Erfahrung in einer großen Zahl verschiedener Verfahren.

Da insbesondere für die Korrekturen von Kieferfehlstellungen körpereigenes Wachstumspotential genutzt wird, ist ein großer Teil der Patienten im Jugendalter.