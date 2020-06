Extinction Rebellion kommt nach NRW

Proteste gegen Politik und Wirtschaft

Düsseldorf. Die Klimagerechtigkeitsbewegung Extinction Rebellion kommt nach Nordrhein-Westfalen. Während der bundesweiten Aktionswoche vom 15. bis 21. Juni 2020 finden im bevölkerungsreichsten Bundesland in vielen Städten angemeldete Mahnwachen und friedliche Aktionen des zivilen Ungehorsams statt. Mit diesen Aktionen soll auf die fortschreitende Klimakrise und das anhaltende Artensterben aufmerksam gemacht werden. Dabei wird sich der Protest unter dem Motto #WeiterSoWarGestern in erster Linie an Politik und Wirtschaft richten.

Im vergangenen Oktober fand bereits eine „Rebellionswelle“ statt, während der unter anderem der große Stern in Berlin mehrere Tage blockiert wurde. Als “Rebellion für das Überleben” gehen die Rebell*innen die Selbstverpflichtung ein, bei sämtlichen Aktionen die anerkannten Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.