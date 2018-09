Exklusiv und schön

Kunsthandwerkermarkt auf dem Inowroclaw-Platz

Bad Oeynhausen. Schöne Einzelstücke, detailverliebte Handwerkskunst und das besondere Etwas – das findet man am 8. und 9. September von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Markt „Exklusiv & Schön“ auf dem Inowroclaw-Platz. 20 Künstler, Handwerker und Designer aus dem gesamten Bundesgebiet zeigen am Wochenende, dass altes Handwerk und modernes Design sehr gut zusammenpassen. Sie bieten hochwertige Töpferwaren, Skulpturen aus Naturstein, individuelle Glaswaren aber auch Lederarmbänder und Nähwaren an.

Der Markt ist ein ergänzendes Angebot zum verkaufsoffenen Sonntag und findet zum ersten Mal in Bad Oeynhausen statt.

Foto: © Birgit Rehse