„exit RACISM“: Lesung mit Tupoka Ogette

Lesung mit Tupoka Ogette auf der Bielefelder Literaturbühne

Bielefeld. Am Freitag, 2. März, lädt die Stadtbibliothek am Neumarkt zu einer Lesung mit der studierten Afrikanistin und Wirtschaftswissenschaftlerin Tupoka Ogette ein. Um 19 Uhr geht es unter dem Titel „exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen“ nicht nur um Wissen über die Geschichte des Rassismus und dessen Wirkungsweisen, sondern auch um Unterstützung in der emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Eintritt zu der Veranstaltung auf der Literaturbühne im Erdgeschoss ist frei.