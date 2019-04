Existenzgründungswoche in Lippe 2019 – Anmeldung ab sofort möglich!

Detmold. Mit der Existenzgründungswoche der Agentur für Arbeit Detmold in Kooperation mit dem Gründungsnetzwerk Lippe werden die ersten Schritte in eine neue berufliche Existenz vorbereitet. Von Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni (jeweils von 9 Uhr bis 12:30 Uhr, am Donnerstag bis 14 Uhr), informieren Fachleute aus der Region über den Businessplan, Versicherungsschutz, Kundengewinnung und Marketing, bis hin zu Nebenerwerbsgründung, Unternehmensnachfolge und Steuerbelange sowie über Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit Detmold.

Das Motto der kostenlosen Veranstaltung im großen Sitzungssaal der Arbeitsagentur Detmold, Wittekindstraße 2 in Detmold: „Begeben Sie sich mit

ihrer Existenzgründung von Anfang an auf einen erfolgreichen Weg!“ Wer sich für eine Existenzgründung interessiert, und alle der folgenden Vorträge (Die Teilnahme an der Veranstaltung „Unternehmensnachfolge“ ist hierfür nicht notwendig) besucht, erhält im Anschluss eine entsprechende Bescheinigung über den Besuch der Existenzgründungswoche. Wichtig: Eine Teilnahme an der Existenzgründungswoche in Lippe ist nur nach Anmeldung bis Montag, 17. Juni, möglich: Tel: (0 52 31) / 610-222.