Existenzgründungswoche in Lippe 2018

Detmold. Mit der Existenzgründungswoche der Agentur für Arbeit Detmold in Kooperation mit dem Gründungsnetzwerk: Lippe werden die ersten Schritte in eine neue berufliche Existenz vorbereitet. Von Montag, 11. Juni, bis Donnerstag, 14. Juni (jeweils von 9 Uhr bis 12:30 Uhr, am Donnerstag bis 14 Uhr), informieren Fachleute aus der Region über den Businessplan, Versicherungsschutz, Kundengewinnung und Marketing, bis hin zu Nebenerwerbsgründung, Unternehmensnachfolge und Steuerbelange sowie über den Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit Detmold.

Das Motto der kostenlosen Veranstaltung im großen Sitzungssaal der Arbeitsagentur Detmold, Wittekindstraße 2 in Detmold: „Gehen Sie mit ihrer Existenzgründung von Anfang an auf Erfolgskurs!“

Wer sich für eine Existenzgründung interessiert, und alle der folgenden Vorträge (Die Teilnahme an der Veranstaltung „Unternehmensnachfolge“ ist hierfür nicht notwendig) besucht, erhält im Anschluss eine entsprechende Bescheinigung über den Besuch der Existenzgründungswoche.

Wichtig: Eine Teilnahme an der Existenzgründungswoche in Lippe ist nur nach Anmeldung bis Montag, 04. Juni, möglich: Tel: (0 52 31)/ 610-222.

Das Programm im Einzelnen:

Montag, 11. Juni

– Gut geplant ist halb gewonnen –

der Businessplan

Referent: Andreas Marx, Deutsche Bank Detmold

Zeit: 09.00 bis 10.30 Uhr

– Kunden finden/ Marketing

Referentin: Angela Rehorst, Handwerkskammer

Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Zeit: 11.00 bis 12.30 Uhr

Dienstag, 12. Juni

– So viel wie nötig, so wenig wie möglich –

Versicherungsschutz braucht jeder

Referent: Eckhardt Maaß, Arbeitskreis Versicherungsvermittler

Industrie- und Handelskammer Lippe

zu Detmold (IHK Lippe)

Zeit: 09.00 bis 11.00 Uhr

– Vorbereitung auf das Bankgespräch

Referent: Torsten Damköhler, Volksbanken in Lippe

Zeit: 11.30 bis 12.30 Uhr

Mittwoch, 13. Juni

– Übernehmen statt selber gründen – Chancen der

Unternehmensnachfolge

Referent: Frank Lumma, IHK Lippe

Zeit: 09.00 bis 10.30 Uhr

– Keine Angst vor dem Finanzamt –

Steuern leicht verständlich

Referent: Horst Falke, Steuerberaterkammer

Zeit: 11.00 bis 12.30 Uhr

Donnerstag, 14. Juni

– „Alles bleibt anders“ – ein erfolgreicher Jungunternehmer

berichtet aus der Praxis

Referent: Marc Vierhaus, Bedachungen Lemgo

Zeit: 09.00 bis 10.30 Uhr

– Förderdarlehen & Co. – Finanzierungsmöglichkeiten

für Ihr Vorhaben

Referenten: Alena Stolle, Sparkassen in Lippe sowie

Maik Wiesekopsieker, Agentur für Arbeit Detmold

Zeit: 11.00 bis 12.30 Uhr

– Nebenerwerbsgründungen

Referentin: Silke Quentmeier, Frau und Arbeit in der

Region (FAIR)

Zeit: 13.00 bis 14.00 Uhr

Foto: © Agentur für Arbeit Detmold