Eva Herzigova bleibt Gesicht von GERRY WEBER

Das international erfolgreiche Supermodel Eva Herzigova bleibt Kampagnengesicht des Modelabels GERRY WEBER. Die Stilikone repräsentiert auf einzigartige Weise sowohl den modischen Anspruch als auch die Markenwerte – FEMININE, CASUAL CHIC, INSPIRING.

Halle/Westfalen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der internationalen Lifestylemarke GERRY WEBER mit Supermodel Eva Herzigova geht in eine neue Runde: Nach der Herbst/Winter-Kampagne 2017/2018 ist Eva Herzigova auch im Frühjahr/Sommer 2018 das Gesicht von GERRY WEBER. Mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit und ihrem inspirierenden Stil prägt Eva Herzigova zum einen das Lebensgefühl selbstbewusster, erfolgreicher Frauen und verleiht zum anderen den neuen Kollektionen Charakter, Stil sowie Eleganz und betont den Premium-Anspruch der internationalen Lifestyle-Marke.

„Supermodel Eva Herzigova versinnbildlicht mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Stil die Markenwerte FEMININE, CASUAL CHIC und INSPIRING von GERRY WEBER. Mit der 360-Grad Kommunikationsstrategie erreichen wir eine hohe Aufmerksamkeit für unsere Marke GERRY WEBER und transportieren gleichzeitig unsere Mission ‚Bringing the best to every woman we dress‘,“ kommentiert Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER International AG.

Unter der Creativ Direction von Donald Schneider – Inhaber der Agentur Donald Schneider Studio und bekannt durch seine aufmerksamkeitsstarken Designer-Kampagnen – wurde die Frühjahr/Sommer-Kampagne von Star-Fotografin Pamela Hanson vor der leuchtend blau-weißen Kulisse der Kykladeninsel Santorini fotografiert. Die exklusive Location mit atemberaubenden Ausblick über die Caldera auf das azurblaue, griechische Mittelmeer zeigte sich als das perfekte Umfeld für eine strahlende Eva Herzigova, die den Spirit der frischen, sommerleichten Styles der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 zeigt und lebt. Rund 17 Kampagnenmotive von Fotografin Pamela Hanson betonen den Premium-Anspruch der internationalen Lifestyle-Marke.

Für das Bewegbild war auch diese Saison die Kreativ-Agentur PROFASHIONAL Berlin zuständig. Produziert wurden Videos mit 6-, 20- sowie 40-Sekunden Länge, in denen Eva Herzigova die sommerlichen Kollektionen der Marke GERRY WEBER präsentiert.

Im Fokus der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2018 steht das Farbthema „Pink Passion“. Leuchtende Pink-Nuancen nehmen die GERRY WEBER-Kundin mit auf eine frühlingshafte Reise und machen Vorfreude auf sonnige Tage. Insbesondere florale Prints bei Kleidern und Hosen sowie hochwertige Lederjacken in Pink gelten als Key-Looks der Saison. Als weiteres Highlight zeigt GERRY WEBER entspannte Athleisure Looks mit bestickten Jeans und Pullovern, leichten Ponchos sowie einer großen Auswahl an Blusen in neuen Blautönen. Must-Haves der Kollektion sind auch lässige Overalls, elegante Bouclé Blazers sowie Lederjacken in neuen auffallenden Farben. Abgerundet werden die stimmigen Looks mit sommerlichen Mänteln und lässigen Trenchcoats.

Die Kampagne überzeugt international in den Stores und auf Wholesale-Flächen mit exklusiven POS-Materialien, großflächigen Bannern, Plakaten und Aufstellern. Die Schaufenstergestaltung ist prägnant und fokussiert auf die neue Kampagne mit Eva Herzigova ausgerichtet.

Unterstützt wird die Kampagne mit einer umfangreichen PR-Strategie, Social Media-Aktivitäten, Newslettern und Aktionen in den Online Shops. Anzeigen werden in bekannten, nationalen Publikumszeitschriften geschaltet.

Kampagnenstart ist am 7. März 2018. Ab diesem Zeitpunkt werden die Frühjahr/Sommer-Kollektionen weltweit erhältlich sein.

Darüber hinaus wird GERRY WEBER am 16. März 2018 eine limitierte Capsule Collection launchen, die wieder in Zusammenarbeit mit Eva Herzigova entstand.

Fotos: ©Sina Milde