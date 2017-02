Europameister Deutschland empfängt den WM-Dritten Slowenien

HalleWestfalen. Heimvorteil für die deutsche Handball-Nationalmannschaft im GERRY WEBER STADION. Das Männerteam des Deutschen Handballbundes (DHB) um den neuen Bundestrainer Christian Prokop kehrt nach einer vierjährigen Pause in die ostwestfälische Eventarena zurück. Sie bestreitet am 06. Mai (Samstag) 2017 ihr erstes EM-Qualifikationsspiel in diesem Jahr vor heimischer Kulisse gegen den WM-Dritten Slowenien in HalleWestfalen. Die Partie beginnt um 16.05 Uhr und die ARD überträgt das Spiel live.

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass nach vier Jahren wieder ein Länderspiel der deutschen Nationalmannaschaft in unserer handballbegeisterten Region stattfindet“, so Ralf Weber (CEO, GERRY WEBER WORLD), „und mit dem aktuellen Weltmeisterschafts-Dritten Slowenien kommt ein attraktiver Gegner. In dem Zusammenhang erinnere ich mich gerne an die Weltmeisterschaft vor zehn Jahren bei uns, als 11.000 Zuschauer den späteren deutschen Weltmeister geradezu frenetisch gegen Slowenien unterstützten und dieses Duell siegreich umjubelt beendet wurde.

„Die Partie gegen Slowenien wird für unsere Mannschaft ein echter Härtetest“, sagt Bob Hanning, DHB-Vizepräsident Leistungssport: „Der slowenische Handball hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt, was nicht zuletzt das starke Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Frankreich unterstreicht. Daher müssen wir alles in die Waagschale werfen, um in den Spielen Anfang Mai erfolgreich zu sein.“ Das Hinspiel zwischen diesen beiden Nationen findet bereits am 03. Mai (Mittwoch) 2017 in der Arena Stozice in Ljubljana statt.

Vor wenigen Wochen gelang der Mannschaft von Nationaltrainer Veselin Vujovic nach einem zwischenzeitlichen Acht-Tore-Rückstand gegen Kroatien eine starke Aufholjagd, die mit dem Gewinn der Bronzemedaille belohnt wurde. Es war die erste WM-Medaille in der Geschichte des Landes. Im Jahr 2016 trafen die Mannschaften bei der Europameisterschaft wie auch bei den Olympischen Spielen in Rio aufeinander, beide Spiele gewannen die deutschen „Bad Boys“.

Nach den ersten zwei Spieltagen in der EM-Qualifikation führt Deutschland die Gruppe 5 mit zwei Siegen an. Nach einem 35:24-Auftakterfolg gegen Portugal, gewann die DHB-Auswahl in der Schweiz mit 23:22. Auch Slowenien ist bisher noch ungeschlagen. Gegen die Eidgenossen gewann der WM-Dritte vor heimischer Kulisse 32:27, wenige Tage später spielte die slowenische Auswahl 26:26 in Portugal. Für die Endrunde in Kroatien (12. bis 28. Januar 2018) qualifizieren sich Sieger und Zweiter jeder der sieben Gruppen sowie der beste Gruppendritte. Die finalen EM-Qualifikationsspiele in Portugal und gegen die Schweiz werden im Juni ausgetragen

Das GERRY WEBER STADION war zuletzt am 07. April 2013 Schauplatz eines Männer-Länderspiels. Damals gewann die deutsche Auswahl vor 9.500 Zuschauern mit 28:23 gegen Tschechien. Auch bei der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland war die ostwestfälische Eventarena ein Vorrunden- und Hauptrundenspielort. Im Verlauf des Turniers bestritt Deutschland drei Spiele in HalleWestfalen, darunter auch zum WM-Hauptrundenauftakt gegen Slowenien, was letztlich vor 11.000 Zuschauern mit 35:29 gewonnen wurde.