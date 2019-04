Gütersloh. Seit wann wird das Europäische Parlament direkt gewählt? Wer ist der derzeitige Präsident des Europäischen Parlamentes? Anlässlich der Europawahl am 26. Mai veranstalten die VHS Reckenberg-Ems und das Europe Direct Informationszentrum Kreis Gütersloh ein Europa-Quiz „Europawahl-Special“. Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren.

Wer bis zum 30. April seinen ausgefüllten Quizbogen einreicht und alle Fragen richtig beantwortet hat, nimmt an der Verlosung teil. Als Preis winkt einer von zehn Gutscheinen für einen internationalen Kochkurs der VHS Reckenberg-Ems. Die Gutscheine werden im Rahmen eines Vortragsabends am Donnerstag, 9. Mai, um 17 Uhr im Haus der Kreativität in Rheda-Wiedenbrück überreicht. Uli Schwieder, Studienrat am Einsteingymnasium und Dozent der VHS Reckenberg-Ems wird an dem Abend die Ergebnisse der bundesweiten Bürgerdialoge zur Zukunft Europas präsentieren und zur Diskussion bringen.

Teilnahmebögen für das Quiz liegen in den Bürgerbüros und Stadtbibliotheken von Rietberg, Rheda-Wiedenbrück, Langenberg und Herzebrock-Clarholz aus und sind bei der VHS Reckenberg-Ems, dem Europe Direct Informationszentrum oder als PDF-Dokument auf www.europedirect-gt.de erhältlich. Weitere Information rund um das Europaquiz sowie zu den Europawochen 2019 gibt es auf www.europedirect-gt.de.