EU fördert kreative Innovationskultur in Ostwestfalen-Lippe

OWL. Im Februar 2019 startet ein neues Förderprojekt, das die international wachsende „Maker“-Bewegung auch in Ostwestfalen-Lippe etablieren und vernetzen soll. Die in Herford ansässige city2science GmbH und der Verein Energie Impuls OWL erhalten vom Europäischen Fond für Regionale Entwicklung, EFRE, insgesamt 120.000 Euro für das 2-jährige Projekt.

„Maker“ sind technisch begeisterte Erfinder, Tüftler oder Bastler aus allen Altersgruppen. Sie kommen aus Hochschulen, Unternehmen, Start-up Zentren, Vereinen oder Schulen. „Maker“ können Ingenieure oder Designer sein, Handwerker oder Wissenschaftler, Designer, Künstler oder kreative Einzelgänger.

Die sog. Maker-Kultur vereint technische Innovationen und kreativ-künstlerische Elemente zu einer Kultur des Selbermachens. „Maker haben Spaß daran, eigene Ideen umzusetzen und bestehende Designs weiterzuentwickeln,“ erklärt city2science Geschäftsführerin Dr. Annette Klinkert und ergänzt: „Vom Do-It- Yourself zum Do-It-with-Others – die Maker-Kultur regt zu eigenen Erfindungen, aber auch zu ko-kreativen Innovationsprozessen an, die in der Arbeitswelt der Zukunft eine zunehmende Bedeutung einnehmen werden.“

Zur „Maker-Szene“ zählen z.B. FabLabs – Fabrication Laboratories. FabLabs sind offen zugängliche High-Tech-Werkstätten mit 3D-Druckern, Lasercuttern und anderen Werkzeugen. „Make OWL wird ein solches FabLab-Konzept mit thematischem Bezug zu Ostwestfalen entwickeln“, so Projektleiterin Esther Rüßler: „In sog. Maker MeetUps wird das Projekt die bestehende Maker-Szene in OWL, regionale MINT-Initiativen sowie kleine und mittlere Unternehmen aktivieren, vernetzen und qualifizieren.“

„Wir freuen uns, dass wir über Make OWL spannende Projekte für Jugendliche zum Thema Gründerregion OWL entwickeln können. Eine tolle Ergänzung zum Bobby Car Solar Cup,“ so Klaus Meyer, Geschäftsführer von Energie Impuls OWL. Ein besonderes Highlight des Projekts wird die erste Maker Faire OWL im Herforder Güterbahnhof sein. Das Ideen- und Erfinderfestival am 1.-2. Juni bringt die überregionale Maker-Szene zusammen und bietet eine Plattform für Erfindungen und Ideen aller Art. Im Rahmen der Maker Faire findet auch das erste „Maker MeetUp“ statt: Am 31. Mai 2019 treffen sich Gleichgesinnte im Güterbahnhof Herford zum Austausch über neuste Entwicklungen der Szene.