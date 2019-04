Etappenwandern mit dem Sportbund!

Der Sportbund bietet in nächster Zeit wieder seine Etappenwanderungen an.

OWL. Am Samstag, 27. April wird der Wittekindsweg von Vehrte bis Hüsede gewandert. Die nächsten Touren sind am Samstag, 18. Mai von Hüsede bis Lübbecke sowie am Samstag, 7. September von Lübbecke bis Porta.

Der Habichtswaldsteig wird in vier Etappen gewandert. Gestartet wird am Sonntag, 2. Juni von Zierenberg zum Herkules, dann am Sonntag, 16. Juni von Herkules nach Bad Emstal sowie am Samstag, 6. Juli von Bad Emstal nach Naumburg und zum Schluss am Samstag, 14. September von Naumburg zum Edersee.

Treffpunkt ist bei allen Touren jeweils um 7.40 Uhr am Hauptbahnhof in Bielefeld, um dann gemeinsam mit dem Bus zu den jeweiligen Etappenorten zu fahren. Rückankunft in Bielefeld ist zwischen 18 bis 19 Uhr. Bei diesen Etappen kann auch der Westfälische Wanderpass genutzt werden. Dieser ist in der Geschäftsstelle, August-Bebel-Str. 57 in Bielefeld oder beim Wanderführer erhältlich.

Bei alle Wanderungen sollte wetterfeste Bekleidung, festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung mitgebracht werden. Die einzelnen Etappen sind bis zu 24 Kilometern lang.

Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Alle Touren können ab sofort einzeln oder im Gesamtpaket gebucht werden.

Anmeldungen sowie weitere Informationen unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-kurse.de. Das komplette Wanderprogramm findet man unter www.sportbund-kurse.de