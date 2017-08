eSteffania präsentiert flammendes Schauspiel zu den 10. Holztagen „Feuertänzer meets Rhythm“

Nieheim. Am Anfang war das Feuer. In diesem Fall ist das kein berühmter Filmtitel, sondern beschreibt die Leidenschaft der Künstlerin eSteffania. Seit mehr als 16 Jahren begeistert die ausgebildete Artistin und Theaterpädagogin mit ihren Feuer- und Lichtshows sowie ihren illuminierten Stelzenfiguren auf den Bühnen im In- und Ausland. Zum 10. Geburtstag der Nieheimer

Holztage macht eSteffania mit ihrem feurigen Kölner Team einen Abstecher nach Nieheim, um dort die Besucher zum Stauen und Träumen einzuladen.



Der Schwerpunkt der einzelnen Feuershows liegt stets auf Tanz, Ausdruck, ungewöhnlicher Bühnengestaltung und ausgefallener Unterhaltung. Unter dem Titel „Feuertänzer meets rhythm“ erwartet das Publikum am Samstagabend, 2. September,ab 21.30 Uhr im Kurgebiet an der Lehmkuhle ein mitreißendes Feuerspektakel, kombiniert mit artistischen Szenenfolgen, die einem den

Atem stocken lassen.



Dabei bietet das Feuer-Ensemble kein übliches Feuerschlucken oder Feuerspucken, sondern erzählt durch das Feuer kleine Geschichten mit Hilfe von Flammen-, Funken- und Pyroeffekten. So

schweben Lichtfiguren durch die Nieheimer Nacht. Brennende Stäbe, ausgefeilte Fackeljonglage sowie brennende Hula-Hoops bestimmen die außergewöhnliche Choreografie. Musikalisch untermalt wird die farbenprächtige Gesamtkomposition der einzelnen Artisten durch eindringliche Schlagzeug-Soli. Auch das flammende Finale zeigt den kunstvollen Umgang mit

Explosivem. Feurig geht dann der Holztage-Samstag auch zu Ende: Pyrotechniker lassen nach der Show mit dem beliebten ​Höhenfeuerwerk Nieheims Himmel erstrahlen.



Öffnungszeiten der Holztage

(Marktgeschehen) : Sa. 11-20 Uhr, So

11.30-18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene

beträgt 2 Euro für beide Tage, Kinder haben

freien Zugang zum Gelände.

Weitere Infos:

Tourismusbüro der Stadt Nieheim

im Westfalen Culinarium,

Lange Straße 12, 33039 Nieheim

Tel. 05274-8304

Mail: info@tourismus-nieheim.de

Im Netz: www.nieheim.de

Bilder: Tourismusbüro Nieheim