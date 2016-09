Essen mit Herz, Genuss und Verstand im Gräflichen Park

Bad Driburg. „Slow food“, „Nachhaltigkeit“, „Bio“, „saisonal“ – das alles sind Begriffe, die in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Ernährung und insbesondere auch der feinen und gehobenen Küche eine immer größerer Rolle spielen. Verantwortung gegenüber den natürlichen Ressourcen, der Umwelt und unserer Gesundheit sowie auch der Wille, ursprüngliche und unverfälschte Aromen zu schmecken, hat uns sensibler gegenüber Herkunft und Qualität unserer Lebensmittel werden lassen. Nachhaltige Küche hat nicht nur etwas mit Gewissen und Verstand, sondern auch ganz viel mit Genuss und Wertschätzung gegenüber der Natur und uns selbst zu tun. Im „Gräflicher Park Hotel & Spa“ bedeutet das praktisch, die grundlegende Bevorzugung von hochwertigen und unverfälschten Produkten.

„Regional“ und „saisonal“ sind dementsprechend auch die Hauptcharakteristika der beiden Restaurants im Gräflichen Park – „Caspar’s Restaurant“ und „Restaurant Pferdestall“. Ein Großteil der verwandten Produkte wird von umliegenden Lieferanten und Höfen bezogen – oft auch aus biologischem Anbau. Frische Kräuter und Blüten werden vom Küchenteam direkt aus den eigenen Gräflichen Gärten oder dem nahegelegenen Teutoburger Wald geerntet und zum Beispiel zu einem unverfälschten Bärlauch-Pesto verarbeitet. Wild stammt aus der Gräflichen Jagd. Darüber hinaus hat jedes der Restaurants seinen eigenen Stil und seine besondere Atmosphäre.

Großzügig und mit weitem Blick in den Gräflichen Park präsentiert sich das „Caspar’s Restaurant“ im heiterem Gelbton. Die raumhohen Bücherregale mit Raritäten aus der persönlichen Bibliothek der Grafen von Oeynhausen-Sierstorpff verleihen dem Restaurant eine wohnliche Atmosphäre. An der hohen Fensterfront schweift der Blick auf die große Terrasse und auf die üppige Blumenpracht sowie die uralten Bäume im 64 Hektar großen Landschaftspark. Als elegant und international mit raffiniert-regionalem Einschlag kann der Stil der Küche im „Caspar’s Restaurant“ bezeichnet werden, das im Mittelpunkt des Hotels „Gräflicher Park Hotel & Spa“ liegt. Das hochkarätige Team um Küchenchef Thomas Blümel zaubert innovative, frische und leichte Gerichte, charakterisiert durch eine Vielzahl hochwertiger saisonaler Produkte. Die anspruchsvolle Küche und das persönliche Ambiente laden zu kulinarischen Erlebnissen mit hohem Wohlfühlfaktor in dezenter Eleganz ein.

In dem 1860 erbauten ehemaligen Pferdestall der Grafen von Oeynhausen-Sierstorpff ist heute das bodenständige „Restaurant Pferdestall“ untergebracht. Mit den alten Pferdetränken aus Marmor und der hohen Gewölbedecke ist eine originelle und ursprüngliche Location mit gemütlicher Atmosphäre geschaffen worden. In der offenen Showküche werden vom Team um Küchenchefin Anna Schocke Grillspezialitäten und typisch westfälische Gerichte frisch zubereitet – sowohl für den großen als auch für den kleinen Hunger. Lange Sitzbänke bieten Platz für größere und kleinere Runden, wer mehr für sich sein möchte, setzt sich an einen der Tische in der angrenzenden alten „Sattelkammer“, wo auch Hunde erlaubt sind. Im Biergarten spenden Jahrhunderte alte Bäume Schatten und laden sogar an einem heißen Mittag im Sommer zum Verweilen ein.

Mit Live-Musik am Flügel lädt schließlich die „Oscar’s Bar“ bei einem Drink zum Aperitif oder zu einem „Nightcup“ nach dem Essen ein. Die moderne und zugleich elegante, in warmen Kupfertönen gestylte Bar bietet den perfekten Rahmen für nette Gespräche und zum Entspannen. Tee am Nachmittag, Cocktails am Abend oder ein kleiner Snack zwischendurch können im Winter am Kaminfeuer und im Sommer auf der Sonnenterrasse genossen werden. Das besondere an der Cocktailkarte: Viele der Cocktails werden aus den Erzeugnissen der Gräflichen Quellen kreiert und sind so nirgendwo anders zu haben. „Der Seppi“ mit Sport Aktiv, Sekt, Cointreau, Vodka und Campari ist zum Beispiel seit vielen Jahren Kult im Gräflichen Park.

Öffnungszeiten „Caspar’s Restaurant“

Frühstück täglich: 07:00 – 11:00 Uhr

Mittagessen Sa/feiertags: 12:00 – 14:00 Uhr

Abendessen Di/Mi/Do/Fr/Sa: 18:00 – 22:00 Uhr

Öffnungszeiten „Restaurant Pferdestall“

täglich 12:00 – 14:00 Uhr und

18:00 –24:00 Uhr (warme Küche bis 22 Uhr)

Fotos: Jürgen Riedel