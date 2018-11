Es weihnachtet sehr… auch im ALEX und den Brasserien

Erlebnisgastronomie verwöhnt mit winterlichen Genüssen, festlicher Atmosphäre und Partystimmung an Silvester

Bielefeld. Bald ist sie wieder da, die Advents- und Weihnachtszeit. Stimmungsvolle Dekorationen, gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden und natürlich leckere kulina­rische Genüsse warten auf uns. Es sind viele Dinge, die die alljährliche Faszination die­ser Jahreszeit ausmachen – trotz Vorbereitungs- und Einkaufshektik.

Da lässt man doch gerne zwischendurch einfach mal die Seele baumeln. Zum Beispiel in einem der 43 deutschen ALEX- und Brasserie-Betriebe mit ihrem einladenden Wohnzimmer-Ambiente, gemütlichen Sofaecken und den großen, beheizten Außenter­rassen. Hier gibt’s neben einem ganztägigen Gastronomieangebot, das täglich (auch am Heiligabend) mit einem großen Frühstücksbuffet startet, ab 20. November zusätz­liche kulinarische Erlebniswelten zu erkunden. „Urlaub vom Alltag“ pur versprechen etwa winterliche Eiskreationen, frisch gebackene, weihnachtlich duftende Waffeln und verführerische Desserts, wohlig-wärmende Tees oder eine heiße Bailey‘s White Chocolate.

Ganzjährig sonn- und feiertags gibt’s die beliebten Brunchbuffets mit einer großen Vielfalt an Kalt- und Warmspeisen. An den vier Adventssonntagen und den Weih­nachtsfeiertagen präsentieren sich die Buffets im ALEX und in den Brasserien beson­ders opulent mit erlesenen Schlemmereien wie Stollen und Co.

Richtig abgefeiert wird in den Betrieben am 24. Dezember ab 18 Uhr bei einer fröh­lichen Xmas-Cocktail-Happy-Hour – und natürlich in der letzten Nacht des Jahres. Dann serviert die Erlebnisgastronomiekette ein buntes Silvester-Programm mit raffinierten Gaumenfreuden, spritzigen Getränken, ausgelassener Musik und jeder Menge Party­spaß! Jeder Betrieb feiert den Jahreswechsel etwas anders. Details zum Programm, Öffnungszeiten und Online-Reservierungsmöglichkei ten gibt’s unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de. Der Karten-Vorverkauf hat bereits begonnen.

Das neue Jahr 2019 begrüßen alle ALEX- und Brasserie-Betriebe mit einem großen Kater-Brunchbuffet am Neujahrstag ab 11 Uhr.

Das ALEX- und Brasserie-Programm im Überblick

· Weihnachtliche Eis- und Waffelkreationen (ab 20. November)

· an allen Advents-Sonntagen jeweils von 9.00 bis 14.30 Uhr vorweihnachtliches Brunch­buffet

· Heiligabend: durchgehend geöffnet

– Xmas-Frühstücksbuffet bis 12.00 Uhr

– Xmas-Cocktail-Happy-Hour von 18.00 bis 22.00 Uhr

· 1. und 2. Feiertag: Weihnachtsbrunch am 25. Dezember und am 26. Dezember, Details zu den Öffnungszeiten unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de

· Silvester:

– Silvester-Frühstücksbuffet bis 12.00 Uhr

– Silvesternacht, Programmdetails und Kartenverkauf unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de

· Neujahr: Neujahrs-Brunchbuffet von 11.00 bis 15.00 Uhr