Es weihnachtet im Gräflichen Park

Einstimmung auf den Winter mit Glühweintrinken

Bad Driburg. Mit Glühweintrinken wird die Weihnachtssaison im Gräflichen Park eingeläutet. Höhepunkt ist zum Jahresende die „80er“ Jahre Party mit Feuerwerk. Der Winter kann kommen: Der elf Meter hohe Weihnachtsbaum vor den Brunnenarkaden sorgt ab sofort für eine weihnachtliche Stimmung für alle, die ab dem 05. Dezember 2019 zum Glühweintrinken oder auch „Winterglühen“ in den Gräflichen Park kom men. Jede Woche von Donnerstag bis Sonntag ist die Glühweinhütte geöffnet – auch an Heiligabend.

Und wer sich an den Wochenenden vor oder nach einem Spaziergang im Gräflichen Park stärken möchte, der hat an allen Adventssonntagen sowie am 25. und 26. Dezember die Möglichkeit, von 10 bis 14 Uhr ein reichhaltiges Frühstücks – und weihnachtliches Lunchbuffet inklusive Heißgetränken, Sekt, Mineralwasser und Säften im Festsaal des „ Gräflicher Park Health & Balance Resort“ zu genießen . Auch zu Silvester ist das „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ ein ganz besonderer Ort. Los geht es ab 17:30 Uhr bei einem Glas Sekt in der Orangerie.

Hotelgäste speisen anschließend im Caspar ́s Restaurant , für alle anderen Gäste geht es im eigens dafür geöffneten Pferdestall weiter. In gemütlicher Umgebung kann hier bis 21:30 Uhr bei einem Silvesterbuffet gefeiert werden , bevor die „80er“ Jahre Silvesterparty mit Feuerwerk – quasi nebenan – in den Sälen des Gräflicher Park Health & Balance Resorts beginnt. Für die richtigen 80er Dance Beats sorgt ein DJ . Glühweinhütte: Öffnungszeiten Do – Sa 17 – 21 Uhr, So 15 – 19 Uhr, 24. Dezember 15 – 18 Uhr Adventsbrunch im Festsaal: Frühstücks – und Lunchbuffet 39, – € pro Person Silvesterbuffet im Pferdestall: 49 Euro p.P. (inklusive Bier, Wein und alkoholfreie Getränke ) Silvesterparty: 10 9 Euro p.P. inkl. Getränke (Softdrinks , Wein, Bier, Cocktails und Longdrinks), Party – DJ, kleines Snack- Buffet ab 23:00 Uhr, Feuerwerk um 0:00 Uhr Das Silvesterbuffet und die Silvesterparty können getrennt voneinander gebucht werden. Reservierungen und Veranstaltungskalender unter www.graeflicher-park.de/veranstaltung