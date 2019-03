Der Kletterpark Detmold am Hermannsdenkmal öffnet!

Detmold. Kurz nachdem das Hermannsdenkmal über einige Tage bei eindrucksvollen Lasershows in bunten Farben erstrahlte, steht für den anliegenden Kletterpark die Outdoorsaison vor der Tür. Am Samstag, den 30. März wird im idyllischen Waldstück ab 11 Uhr wieder das charakteristische Klimpern der Karabiner zu hören sein. Klettern können in den Waldparcours alle, die mindestens 8 Jahre alt sind und eine Mindestgreifhöhe von 1,85 m erreichen.

Dann steht dem Kletterspaß nichts mehr im Wege: An zahlreichen Kletterstationen können Klettererprobte

und Anfänger ihre Geschicklichkeit testen und dabei unvergessliche Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Ob rasante Seilrutschenfahrten, wacklige Balanceakte über Bermudabrücken und Rolltonnen, der berühmt – berüchtigte Tarzansprung ans Seil oder, oder, oder …Kinder ab 4 Jahre , die das Mindestalter für die Waldparcours noch nicht erreichen, können in den drei Bambini – Parcours erste Klettererfahrungen sammeln und in

Bodennähe den großen Kletterern nacheifern.

Öffnungszeiten in der Saison 2019 Vom 30. März bis zum 3. November. An allen Wochenenden (Sa + So), Feier -und Brückentagen sowie in den NRW- Ferien dienstags bis sonntags (weitere Infos auf kletterpark.de)

Anschrift

Kletterpark Detmold am Hermannsdenkmal, Grotenburg 50,

32760 Detmold,

Service- Büro: 05232-69992 0