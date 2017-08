Detmold. Großeltern, Eltern und Enkelkinder – sie alle haben wahrscheinlich eine andere Kindheit erlebt. Doch inwiefern unterscheiden sich die Erinnerungen an die eigene Jugend? Dieser und weiteren Fragen geht die Familienführung „Erzähl mal“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold nach. Die Führung im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) startet am Sonntag (6.8.) um 11 Uhr an der Ausstellungsscheune im Paderborner Dorf, in der derzeit auch die Sonderausstellung zum Themenjahr „Ene, mene, muh…“ zu sehen ist.

Welche Themen bewegen die Kinder heute und was hat die Großeltern früher beschäftigt? Zur Klärung dieser Fragen dient ein gemeinsamer Rundgang anlässlich des Themenjahres mit Mechthild Römisch, bei dem sich die Familienmitglieder aus verschiedenen Generationen besser kennenlernen sollen. Für diejenigen, die am Sonntag keine Zeit haben, gibt es am Mittwoch (23.8.) um 14 Uhr eine zweite Gelegenheit, an der Familienführung teilzunehmen. Die Führung ist, abgesehen vom Museumseintritt, kostenlos.