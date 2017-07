Erweitertes Angebot im Stadtverkehr Lage

Lage. Schon wieder gute Nachrichten für den Stadtbus Lage: Pünktlich zu den Sommerferien wird das Ziegeleimuseum regelmäßig angefahren! Gespräche gab es schon länger, nun wird es konkret. Das beliebte Ausflugsziel ist jetzt mit der Buslinie 749 direkt erreichbar. Zukünftig halten die Busse direkt vor der Tür. Dazu wird extra die Bushaltestelle vor den Eingang gelegt und schön hergerichtet. Willi Kulke, Museumsleitung im LWL-Industriemuseum Ziegelei Lage, freut sich über das zusätzliche Angebot: „Besonders für Gruppen oder mobilitätseingeschränkte Personen wird es nun noch attraktiver, das Ziegeleimuseum mit auf die Liste der Ausflugsziele zu setzen. Wir freuen uns über die Einbindung in das Busangebot.“

Pro Wochentag können Fahrgäste fast stündlich das Ziegeleimuseum erreichen. Über Mittag gibt es eine kleine Pause, da die Busse vermehrt im Schülerverkehr eingesetzt werden. Insgesamt vierzehn Mal hält der Bus am Ziegeleimuseum. „Durch das zusätzliche Angebot im Bereich Altdorfer Str. haben sich auch Möglichkeiten für das Ziegeleimuseum ergeben, die wir natürlich gerne nutzen möchten. Toll, dass wir so ein attraktives Ziel in unsere Linienführung mit aufnehmen konnten“, erläutert Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH.

Seit Montag den 24.04.2017 führt der Stadtbus in Lage mit 6 zusätzlichen Fahrten (montags-freitags) vom Bahnhof Lage aus über die Haltestellen Altdorfer Straße, Mergelweg und Kändlerweg und dann weiter bis zum Bahnhof Sylbach. Zusätzlich wurde auch die neue Linie 742 nach Heiden in Betrieb genommen. Das komplette erweiterte Angebot ist übersichtlich in einem Taschenfahrplan zum Mitnehmen zusammengefasst. Dieser ist ab sofort in der Bürgerberatung Lage und in der Infothek (Mittelstraße 131-133, Lemgo) erhältlich.