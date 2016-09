Erstsemester der Fachhochschule am Campus begrüßt

Minden. Am ersten Tag an der Fachhochschule strömen auf die Erstsemester sehr viele neue Informationen ein – sich auf dem Campus zurechtfinden, den eigenen Studienplan erstellen, die Mensa austesten und neue Kontakte knüpfen, stehen auf der Tagesordnung. Damit der Start am Campus in Minden leichter fällt, hat sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Minden eine besondere Aktion ausgedacht: die Willkommenstasche. Jede Studienanfängerin und jeder Studienanfänger wurde mit einer schwarzen Minden-Jutetasche begrüßt. Sigrun Lohmeier und Andreas Chwalek, beide für die Wirtschaftsförderung bei der Stadt Minden tätig, verteilten diese beim Einführungstag an die Studierenden. Tatkräftig unterstützten sie dabei auch die Tutoren der Fachhochschule.

„Wir freuen uns, dass sich so viele für den Campus Minden als Studienort entschieden haben und möchten den Studienanfängern mit dieser Tasche die Stadt und die vielen Möglichkeiten hier vor Ort näher bringen. Eine schöne Aktion und es sind sich alle einig, dass das auch im kommenden Jahr stattfinden sollte“, verdeutlichen Sigrun Lohmeiner und Andreas Chwalek.

Das Stöbern in der Tasche lohnte sich für die Studierenden, denn darin enthalten waren: die Imagebroschüre der Stadt Minden, eine Minden-Postkarte mit Kugelschreiber, eine Ausgabe des Mindener Tageblatts und einen Gutschein für das MT-E-Paper, einen Gutschein für das Melittabad, eine Flasche alkoholfreies Barre, eine Rolle Gelbe Säcke, einen QR-Code für die Minden-App, einen Stadtplan und einen Veranstaltungskalender, eine Freikarte für ein GWD-Handballspiel, einen Theaterplan und einen Gutschein für eine Theatervorstellung und die Pocket-Ausgabe des Spiels „Finden Sie Minden“.

Die Tasche ist ein schöner Einstieg, um Minden und seine Pluspunkte kennenzulernen, verdeutlicht Bürgermeister Michael Jäcke den Hintergrund der Aktion. Daran, dass die Aktion ein Erfolg wird, haben viele Akteure mitgeholfen: Die Mindener Bäder GmbH, der Handballverein GWD Minden, das Stadttheater, die Privatbrauerei Barre und die Minden Marketing GmbH sowie das Mindener Tageblatt. Damit haben die Studierenden viele hilfreiche Tipps und Infos an der Hand, um sich in Minden einzuleben und die Stadt zu entdecken.

Fotos:Stadt Minden