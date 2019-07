Erstligist Lazio Rom zu Gast in der Benteler-Arena

Paderborn .Einen hochkarätigen Gegner empfängt der SCP07 zur Saisoneröffnung der Bundesliga-Spielzeit 2019/2020. Am Samstag, 3. August, ist der italienische Erstligist Lazio Rom um 16.00 Uhr zu Gast in der Benteler-Arena. Im Rahmen dieses Härtetests eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen feiert der SCP07 KidsClub sein zehnjähriges Bestehen. Der Vorverkauf für das Testspiel startet am morgigen Mittwoch, 3. Juli. Ab 9.00 Uhr sind die Tickets im freien Verkauf erhältlich.

Die Società Sportiva Lazio – kurz Lazio Rom – belegte in der abgelaufenen Spielzeit der Serie A den achten Tabellenplatz. Der Club, der sich mit dem Lokalrivalen AS Rom das Olympiastadion als Heimspielstätte teilt, ist siebenfacher Italienischer Pokalsieger, zweifacher Italienischer Meister und vierfacher Italienischer Supercupsieger. Jeweils ein Mal gewannen die Römer den Europapokal der Pokalsieger und den UEFA Super Cup.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des SCP07 Kids Clubs findet im Rahmen des Testspiel gegen Lazio Rom ein großes Sommerfest für Kinder und Familien statt, das offiziell die Bundesliga-Saison 2019/2020 eröffnet. Dabei gibt es zahlreiche attraktive Angebote für Familien: angefangen von der kinderfreundlichen Anstoßzeit über familienfreundliche Preise und ein buntes Programm bis hin zu einer Autogrammstunde mit den SCP07-Kickern nach dem Spiel. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm wird der SCP07 einige Tage vor dem Spiel mitteilen.

Die Buchung der Eintrittskarten ist im Online-Ticketshop auf scp07.de, per Ticket-Hotline (01806 -99 18 18 – (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz)), im SCP07-Shop in der Benteler-Arena und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen möglich. Bei der Online-Buchung und Bestellung per Tickethotline steht für dieses Spiel der bewährte Service print-at-home und mobile-ticket zur Verfügung.

Für das Spiel gegen Lazio Rom gelten folgende Preise:

Sitzplatz Kategorie 1 (Blöcke A, B, S und T)

-Vollzahler: 25,00 Euro

-Ermäßigt: 22,00 Euro

-Jugendliche 15-17 Jahre: 12,50 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 6,00 Euro

Sitzplatz Kategorie 2 (Blöcke H, I, J, K, L, M und R)

-Vollzahler: 20,00 Euro

-Ermäßigt: 18,00 Euro

-Jugendliche 15-17 Jahre: 10,00 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 6,00 Euro

Stehplatz

-Vollzahler: 10,00 Euro

-Ermäßigt: 8,00 Euro

-Jugendliche 15-17 Jahre: 5,00 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 3,00 Euro

Sonderkarten (bestellbar ausschließlich per E-Mail an ticketing@scpaderborn07.de)

-Begleitpersonen Schwerbehinderte: 50% vom ermäßigten Preis

-Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte : 5,00 Euro

-Begleitperson Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte: 2,50 Euro

VIP-Karten sind zum Preis von 120,00 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich und können per E-Mail an scp@infrontsports.com bestellt werden.

Kleinkinder (0-5 Jahre) können am Spieltag durch den Kauf einer Schoßkind-Zusatzkarte (erhältlich an der Service-Kasse) mit in den Sitzplatzbereich genommen werden. Für das Schoßkind besteht dabei kein Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.