Erstes regionales Institut für Arbeitgeberpositionierung eröffnet

Bielefeld. Im Bielefelder Eastend-Tower geht in diesen Tagen mit dem Busche Institut für Arbeitgeberpositionierung das erste ostwestfälische Institut an den Start, das mittelständische Unternehmer mit einem Beratungskonzept und Schulungsangebot bei der optimalen Positionierung auf dem Arbeitsmarkt begleitet. Aus einer Hand und mit der Expertise zweier Generationen finden im Busche Institut für Arbeitgeberpositionierung ab sofort Beratungen und arbeitgeber-spezifische Schulungen statt. Das Angebot ist in dieser Form für Ostwestfalen einzigartig.

„In Zeiten des steigenden Fachkräftemangels sowie nicht besetzter Ausbildungsplätze möchten wir Arbeitgeber ganz gezielt bei ihrer Eigendarstellung unterstützen“, so Geschäftsführer Thomas Busche, der seit 30 Jahren als Personaldienstleiter in der Region tätig ist. Gemeinsam mit seinem Sohn Tobias Busche und einem Experten-Team macht er Betriebe nachhaltig fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft. „Der Kampf um Talente durchzieht inzwischen alle Branchen. Wenn sich ein Arbeitgeber entscheidet, systematisch seine Attraktivität zu erhöhen, beginnt ein Prozess. Den initiieren wir und geben den Verantwortlichen praktikable Werkzeuge, Ist-Analysen und eine individuelle Strategie an die Hand“, führt Tobias Busche fort.

Das Busche-Team arbeitet nach einem drei Säulen-Prinzip – bestehend aus Beratung, Schulung und Forschung. Die wissenschaftlichen Recherchen finden in Kooperation mit regionalen Hochschulen statt. Neben den offenen Schulungs- und Workshop-Angeboten zur selbständigen Umsetzung der Personalstrategie können auch Seminare zu verschiedenen Themen besucht werden. Auf Wunsch greift das Busche Institut auf ein Netzwerk erfahrener Fachexperten zurück.

Ziel aller Institutsaktivitäten ist die Definition der eigenen Stärken, damit die Arbeitgebermarke, die sogenannte Employer Brand, stärker in Erscheinung tritt. Passende Bewerber und langfristige Mitarbeiterbindung senken Personalkosten durch kürzere Bewerbersuche, weniger Mitarbeiterwechsel und geringeren Krankenstand: Dies führt zu kurz- und langfristigen Erfolgen.

Für interessierte Arbeitgeber findet am Dienstag, den 23. Januar 2018, von 18 bis 20 Uhr, eine Infoveranstaltung mit anschließender Diskussion statt. Es sind noch Plätze verfügbar. Anmeldung erbeten unter info@busche-institut.de.