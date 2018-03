Erster Termin für Bielefelder Abendmarkt am 22. März

Wochenmarkt und Gastronomie locken wieder auf den Klosterplatz

Bielefeld. Der Klosterplatz wird ab März wieder einmal pro Woche zum beliebten Feierabend-Treffpunkt in der Innenstadt. Der erste Termin für den Bielefelder Abendmarkt steht fest: Donnerstag, 22. März 2018. Bereits in der vierten Saison kommen Wochenmarkt-Händler und Bielefelder Gastronomen jeden Donnerstag auf den Klosterplatz. 2015 wurde das außergewöhnliche Marktkonzept vom Veranstalter Bielefeld Marketing ins Leben gerufen. Mit hochwertigen und regionalen Lebensmitteln sowie einem abwechslungsreichen Gastronomie-Angebot fokussiert sich der Abendmarkt auf qualitätsbewusste Besucher. Berufstätige schätzen den Markt, weil sie nach Feierabend frische Waren einkaufen können.

Der Abendmarkt startet donnerstags immer um 16 Uhr. Bis 20 Uhr haben die Marktstände geöffnet. 15 Händler bieten ein Wochenmarkt-Sortiment von Gemüse und Obst über Fleisch und Feinkost bis hin zu Blumen an. Bei den Gastronomen auf dem Platz kann der Einkaufsbummel bis 21 Uhr ausklingen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder kleine Live-Konzerte, zunächst zur Eröffnung am 22. März und dann wieder regelmäßig ab Mai.

Infos auch unter www.bielefeld.jetzt/tipp/abendmarkt.

Fotos: Bielefeld Marketing/Sarah Jonek