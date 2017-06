Erster „Influencer Popup-Store“ der Welt öffnet Türen in Köln

Köln. Am 24. Juni 2017 öffnet der ynspr.store (gesprochen, engl.: inspire.store), ab 12 Uhr in Köln. Das einzigartige Influencer Store Konzept stammt von der gleichnamigen Social Commerce Plattform ynspr.com . Berühmte Influencer präsentieren für einen zeitlich begrenzten Rahmen ihre Produkte in dem, extra für sie individualisierten lokalen Geschäft. Das ist Ihre Bühne, das ist Ihr Live Auftritt.

Der ynspr.store ist ein Popup-Store Konzept, dass Influencern, Artists und Bloggern die Möglichkeit bietet Ihre Produkte, wie: Kollektionen, Merchandising, Kunst und Musik für ein bis zwei Wochen in einem lokalen Geschäft vorzustellen und zu präsentieren.

Erfinder dieser außergewöhnlichen Einzelhandelsidee sind die ynspr.com Gründer: Mohamed Al Barkani und Joschka Grimm. Das Team des ynspr.store sorgt dafür, dass jeder Influencer durch Werbe Aktionen und in der individuellen Einrichtung des Ladens unterstützt und promotet wird. Für die Fans und Follower sind die Events eine oftmals einmalige Gelegenheit Ihre Idole persönlich zu treffen, Fotos und Videos zu machen, die Produkte signieren zu lassen und vor allem die Influencer, die man sonst nur von Fotos und Videos kennt, live zu erleben.

Nun macht die Weltmarke einen Zwischenstopp in Köln und möchte mit „High-Street Fashion“ sowohl Sommer, als auch Herbstmode an alle modebegeisterten Kölner Frauen und Männer bringen.

Das Opening ist bereits seit Monaten Gesprächsthema in der Influencer Szene und die großen Netzwerke haben bereits ein Auge auf das Konzept geworfen. Sarah Anna selbst, auf die Frage, warum Sie sich auf den ynspr.store freut: „Ich kann meine Follower auf ein Event einladen. Was kann es Besseres geben, als die Menschen, die mich jeden Tag unterstützen, persönlich kennenzulernen? Ich bekomme so viele liebe Nachrichten von meinen Followern, in denen sie mich fragen, wo sie mich mal treffen können. Wenn man häufig in der Welt herumreist, ist das fast unmöglich. Als mir Joschka Grimm das Store-Konzept vorgestellt hat, war ich sofort begeistert. Das ist wirklich mal was Besonderes und das hab ich bisher nirgendwo auf der Welt gesehen.“

Auch die Store-Inhaber sind aufgeregt auf die Reaktionen der Kunden: Da wir die ersten sind, die ein solches Konzept anbieten, ist es schwer vorher zu sehen, ob sich dieses spezielle Einzelhandelskonzept durchsetzt. Das Feedback der Influencer macht uns Mut, denn wir sind bereits bis Ende August ausgebucht und haben einige sehr große youtuber auf der Anmeldeliste. Doch zunächst freuen wir uns einfach nur auf den Startschuss mit Sarah Anna. Die Fans von Sarah erwartet ein aussergewöhnliches Programm mit DJ’s, Tänzern, weiteren großen Youtubern und Influencern mit Millionen Reichweite, und viele Überraschungen.“

Background zu ynspr.com:

ynspr.com ist eine Social Commerce Plattform, auf der Trendsetter und Influencer ihre Fotos und Videos mit Produkten verlinken können. So kann jeder Mensch seinen Freundes- und Bekanntenkreis über coole Produkte und Trends informieren und bei erzielten Verkäufen den eigenen Content zu Geld machen. Damit gibt ynspr.com den Menschen, die sich tagtäglich die Arbeit machen Bilder, Videos und kreative Inhalte zu posten eine Möglichkeit damit ohne großen Aufwand Geld zu verdienen. Die Fans sparen sich die lange Suche und können die Produkte direkt in den Warenkorb legen. Auch für Händler gibt es einen Bereich, um sich ein individuelles Shop-Profil anzulegen. Die Entwicklung dauerte knapp 6 Jahre. Am Ende entstand eine einzigartige Plattform, die Händler, User und Influencer vernetzt und somit völlig neue Vorteile für alle drei Parteien bietet.

Vision & Intention: ynspr.com ist eine Plattform, die den Content Erstellern und Kreativen Möglichkeiten gibt, Ihre Arbeit zu monetarisieren, um nicht weiterhin täglich ihre Kreativität kostenlos in die sozialen Netzwerke zu laden und sogar noch bezahlen zu müssen, um Ihre Fans zu erreichen.