Erster Cosplay-Workshop in Minden

Minden. In eine ganz neue Rolle schlüpfen oder sein, wer man schon immer mal sein wollte – ob eine Animefigur, ein*e Videospielheld*in oder eine komplette Eigenkreation. Beim Cosplay-Workshop der Juxbude, der Stadtbibliothek und der Stiftung Digitale Spielekultur können kreative Jugendliche ihr eigenes Kostüm gestalten und unter professioneller Anleitung erstellen. Wer zwischen 13 und 18 Jahren alt ist und an den genannten Terminen Zeit hat, kann sich für den Workshop anmelden.

Alle Anmeldeinfos gibt es hier: https://www.unser-ferienprogramm.de/minden/veranstaltung.php?id=58227&s=&a=0&k=

Termine: 23. Oktober 14-18 Uhr, (Einführungsworkshop) 29. Oktober 16-19 Uhr, 5. November 16-19 Uhr, 12. November 16-19 Uhr, 19. November 16-19 Uhr, 26. November 16-19 Uhr, 3. Dezember 16-19 Uhr , 10. Dezember 16-19 Uhr, 17. Dezember 16-19 Uhr

Wer Fragen zum Workshop hat, kann sich bei Lukas Opheiden per E-Mail an: l.opheiden@minden.de oder per Telefon unter: 0571-83791 16 melden.