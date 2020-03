Erster BrainBooster Rednerabend in Bielefeld

Regionale Experten zu Gast im Pioneers Club OWL

Bielefeld. Am Donnerstag, den 12. März 2020 findet erstmals der Brain Booster Rednerabend in Bielefeld statt. Im Pioneers Club OWL werden dabei vier Experten aus vier verschiedenen Fachgebieten auf der Bühne stehen und innerhalb von je 30 Minuten ihre wichtigsten Erkenntnisse dem Publikum vermitteln. Dabei soll neben dem Inhalt auch der Unterhaltungswert nicht zu kurz kommen. „Unsere Veranstaltungen werden unter dem Motto „ nie mehr gähnen “ stehen. Wir wählen unsere Referenten sorgfältig aus und lassen nur Fachleute mit Unterhaltungswert auf unsere Bühne “ , sagt Tanja Morgenstern, Geschäftsführerin des Veranstalters Brain Quality. Das Publikum wird am Ende der Veranstaltung die Möglichkeit erhalten, die Vortragenden zu bewerten. Wer die Zuhörer überzeugen kann, wird erneut als Referent eingeladen.

Am 12. März sind neben der Yogatrainer- Ausbilderin Miriam Wessels aus Hamburg, der Vertriebsspezialist Armin Hering aus Herford, Körpersprache-Experte Sascha B. Morgenstern aus Borgholzhausen und Konfliktnavigator Christoph Maria Michalski aus Melle als Redner angekündigt. Das junge Start-U paus Borholzhausen ist mit der bisherigen Resonanz auf die erste eigene Veranstaltung sehr zufrieden. Bis auf wenige Restplätze sind bereits alle Tickets verkauft. Grund genug für Tanja Morgenstern und ihr Team bereits die nächste Veranstaltung in Angriff zu nehmen. Mit dem 14.Mai steht der Folgetermin bereits fest. Dann werden vor allem überregionale Redner nach Bielefeld eingeladen